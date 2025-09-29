[Photos] Normandie. Cuisine, salle, pâtisserie… Le guide Gault&Millau dévoile son palmarès 2026

Comme un symbole, c'est sur les terres de leur ami Jean-Luc Tartarin, disparu en mai dernier, qu'ils se sont retrouvés, pour un dîner de gala puis une cérémonie. De nombreux chefs et professionnels de la gastronomie normande étaient rassemblés au Havre, dimanche 28 et lundi 29 septembre, à l'occasion de la publication du guide Normandie Gault&Millau 2026. Une douzaine de trophées ont été remis à cette occasion

Le Gault&Millau d'Or pour un chef de l'Orne

Le Gault&Millau d'Or, la plus prestigieuse des récompenses, est attribué à Franck Quinton, chef du Manoir du Lys à Bagnoles-de-l'Orne, auréolé de trois toques. Le chef ornais, pour qui "la forêt est un terrain de jeu avec les champignons, la faune…" se dit "très fier", lui qui perpétue une affaire lancée par ses parents.

Franck Quinton, chef du Manoir du Lys, à Bagnoles de l'Orne, est auréolé du Gault&Millau d'or. - Célia Caradec

Matthieu Pouleur, qui officie depuis six ans dans les cuisines du restaurant Les Impressionnistes, de la Ferme Saint-Siméon, à Honfleur, est sacré Grand de demain. Ce Nordiste a dû "s'adapter au terroir normand qui est très riche" et ambitionne de "monter encore dans l'excellence". Son produit normand favori ? "Le beurre, ici c'est le meilleur du monde !"

Matthieu Pouleur, qui officie dans les cuisines du restaurant Les Impressionnistes, à la Ferme Saint-Siméon de Honfleur, est sacré Grand de demain. - Célia Caradec

Louis Vatelier, la jeune pousse de Veules

Le trophée Jeune talent vient récompenser les premiers pas de Louis Vatelier à la tête de son propre restaurant, La Source de Veules-Les-Roses, ouvert en 2024. Dans cet établissement, le fils du pâtissier rouennais se fait un prénom, entouré d'une équipe originaire du village. Outre l'huître, "un si bel étendard" qui se retrouve dans l'assiette à peine sortie de l'eau, c'est toute une galaxie de producteurs locaux que le chef entend rechercher et valoriser. "On travaille par exemple avec la chèvrerie Saint-Cosme, située à quinze kilomètres du restaurant, qui affine ses fromages selon telle ou telle utilisation. C'est génial, et c'est un vrai bonheur d'échanger avec des gens passionnés et passionnants."

Louis Vatelier (à gauche), chef de La Source de Veules-Les-Roses, et Stanislas Bretagne, chef du Veau d'Or à Rouen, ont fait briller la Seine-Maritime. - Célia Caradec

Une institution rouennaise

Egalement implanté en Seine-Maritime, le restaurant Le Veau d'or, à Rouen, se voit attribuer le trophée Cuisine des prairies et des pâturages. Tripes, tête de veau, museau, côte de bœuf… Le chef, Stanislas Bretagne, travaille avec la maison Lemarchand, au Grand-Quevilly, pour s'approvisionner en viande locale. "Nous faisons confiance aux éleveurs. On est le dernier maillon de la chaîne pour sublimer et mettre à l'honneur l'agriculture locale. La viande, on ne va pas la chercher à 20 000km par bateau !" sourit le Rouennais, qui travaille depuis 22 ans au Veau d'or, repris par Elisabeth Barbier-Bataille en 2019.

La cuisine… et l'accueil, au Mascaret

Le guide récompense aussi les indispensables métiers qui gravitent autour des chefs : sommellerie, pâtisserie, service en salle… Nadia Hardy, du Mascaret, à Blainville-sur-Mer, dans la Manche, a ainsi reçu le trophée de l'accueil. "C'est aussi important que la cuisine, estime celle qui encadre une douzaine de salariés. La plus belle assiette au monde, si elle est mal présentée, peut être désavantagée." Cette adepte du yoga estime qu'il est "important de tirer un collaborateur vers le haut, de le valoriser et de voir qu'il peut progresser". Avec son mari Philippe, ils n'ont changé d'équipe que quatre fois en trente ans.

Nadia Hardy travaille aux côtés de son époux Philippe, chef du Mascaret, à Blainville-sur-Mer. Elle décroche le trophée de l'accueil. - Célia Caradec

Deux prix pour Cabourg

A Cabourg, Symbiose, auréolé du trophée de Grand de demain en 2025, décroche cette fois une récompense pour le travail de sommelière de Charlotte Schwab : "C'est un aspect que l'on a vraiment réhaussé cette année avec un travail sur les accords mets et vin, l'agrandissement de la carte… C'est chouette que ce soit mis à l'honneur."

Julien Alanièce, pâtissier du Balbec au Grand hôtel de Cabourg, aime jouer avec les saveurs. - Célia Caradec

Egalement implanté dans la cité de Marcel Proust, Julien Alanièce a été récompensé pour son travail de pâtissier. "C'est une belle reconnaissance pour le métier, pour mon équipe et moi-même", sourit celui qui travaille depuis 11 ans au restaurant Le Balbec du Grand hôtel de Cabourg. "Il me laisse beaucoup de liberté dans la création, j'aime par exemple associer des légumes dans certains desserts." Sans oublier, évidemment, l'incontournable madeleine, revisitée avec des figues et chocolat pour Octobre rose.