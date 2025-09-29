En ce moment Dis moi encore que tu m'aimes Gaëtan ROUSSEL
Caen. Pour la première fois depuis 15 ans, une femme remporte la Tripière d'Or

Culture. Le célèbre titre des Meilleures tripes à la mode de Caen revient, cette année, à Wendy Legrand. C'est la première fois depuis 15 ans qu'une femme décroche ce titre.

Publié le 29/09/2025 à 10h04 - Par Jimmy Joubert
Caen. Pour la première fois depuis 15 ans, une femme remporte la Tripière d'Or
La 72e édition de la Tripière d'Or a été remportée par Wendy Legrand. C'est la première femme, depuis 15 ans, à décrocher ce titre. - La Tripière d'Or

Wendy Legrand est devenue, dimanche 28 septembre, la première femme depuis 15 ans à soulever le trophée de la Tripière d'Or. La dernière en date, Sylvie Sabot, s'était imposée en 2010. Wendy Legrand a donc décroché ce titre à l'occasion de la 72e édition qui s'est tenue à la Foire internationale de Caen. Elle succède à Christophe Huet.

Celle qui a été récompensée par la Confrérie de gastronomie La Tripière d'Or est une ancienne coiffeuse âgée de 25 ans. Elle a repris, il y a deux ans, la boucherie "Yonnet" avec son conjoint Lucas et c'est la première fois qu'elle réalisait sa tripe maison. Wendy invite déjà ses clients à venir déguster ses tripes à la mode de Caen depuis sa boutique située à Colombelles.

Caen. Pour la première fois depuis 15 ans, une femme remporte la Tripière d'Or
