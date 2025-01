Barfleur. Jérôme Houyvet, photographe du Cotentin depuis plus de 30 ans 

Originaire de Barfleur, à l'extrémité du Cotentin, Jérôme Houyvet est photographe professionnel depuis plus de 30 ans. Les portraits, les photos de la vie quotidienne n'ont plus de secret pour lui, mais Jérôme s'est spécialisé dans les photos de paysage.

Un photographe suspendu dans les airs

Depuis 1992, il arpente le littoral de la Manche sur terre ou dans les airs, suspendu à un paramoteur à la chasse aux lumières. Après toutes ces années à parcourir le Cotentin de long en large, le photographe ne se lasse pas du paysage. "Aucun risque de s'en lasser, déclare-t-il en souriant. Le paysage est vivant, les lumières sont toujours différentes !"

Les trois lieux du Cotentin préférés du photographe

"Si je devais citer trois lieux que je préfère dans le Cotentin, ce serait bien sûr Barfleur, mon berceau. Les gens sont formidables, les lumières magnifiques et j'aime beaucoup ce petit bout de terre, un petit port de pêche qui vit au rythme des marées. Deuxièmement, je parlerais de La Hague, ce territoire sauvage et loin de tout façonné au rythme des vents et des tempêtes. Et puis l'île de Tatihou, accessible à pied quand la mer est basse, en bateau à marée haute, par les airs pour moi... Cette île a un petit côté charmant et désuet qui me plaît beaucoup."

