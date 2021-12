Barfleur. Vents violents : jusqu'à 135 km/h relevés, circulation restreinte sur les ponts de Normandie et de Tancarville

Les départements normands sont en alerte jaune pour des phénomènes de vents violents ce dimanche 10 mars 2019. C'est moins que leurs voisins des Hauts-de-France, classés orange, mais c'est suffisant pour essuyer de belles rafales ! Tôt dans la matinée, le vent a souvent soufflé à plus de 100km/h, notamment sur le littoral de la Manche.

Deux ponts fermés pour certains véhicules

Par endroits et de façon ponctuelle, les chiffres ont été beaucoup plus impressionnants. Par exemple, une rafale à 135km/h a été relevée à 8h30 à Barfleur (Manche), dans l'est du Cotentin, et une autre à 111km/h un peu après 8h au cap de la Hague. Sur les réseaux sociaux, des internautes relèvent également des grosses bourrasques dans les secteurs de Bayeux (Calvados), Alençon (Orne) ou Blainville-sur-Orne. D'autres rencontrent même des coupures de courant près de Flers (Orne).

Ces coups de vents devraient durer une bonne partie de la journée et se déplacer progressivement vers la Seine-Maritime. Par mesure de précaution, depuis le début de matinée, les ponts de Normandie et de Tancarville sont interdits à la circulation des deux-roues, des caravanes, des camping-cars, des poids-lourds à vide et des piétons, dans les deux sens.