Caen. J'ai enquêté pour Guillaume le Conquérant dans les sous-sols de l'Abbaye-aux-Dames

C'est une activité qui a le vent en poupe depuis quelques années, mais que je n'avais encore jamais testée. Mon baptême d'escape game a lieu dans les sous-sols de l'Abbaye-aux-Dames, à Caen, là où se cachent les caves du bâtiment, rarement accessibles au grand public. Pour cette séance, je rejoins une famille : des grands-parents accompagnés de leurs trois petites-filles. Agées entre 6 et 10 ans, elles deviennent mes coéquipières du jour. J'espère être à la hauteur de leur enthousiasme !

Codes, puzzles et lettres manuscrites

Guidés par Raphaël Marie, le maître du jeu, nous descendons un escalier en colimaçon avant d'atterrir dans les caves. Redécorées pour l'occasion, nous sommes tout de suite dans l'ambiance : pierres anciennes, lumière tamisée, plusieurs objets mystérieux… En quelques secondes, nous voilà en 1066. Guillaume le Conquérant s'apprête à envahir l'Angleterre, mais les plans de construction de son navire, La Mora, ont disparu. A nous de les retrouver ! Avant de commencer, petite précision : "Inutile de tirer sur ce qui est fixé, rien ne se cache trop en hauteur, ni sous les tapisseries." L'objectif est simple : explorer deux salles en une heure. Enfin… simple sur le papier. La deuxième salle est fermée, et il nous faudra dénicher la clé pour y accéder. Dès les premières minutes, je tombe sur une petite clé. Persuadée d'avoir déjà percé le secret du jeu, je jubile… jusqu'à ce que je découvre qu'elle ouvre seulement un coffre avec une énigme supplémentaire. Entre codes, lettres anciennes et indices dissimulés, la quête est plus ardue qu'il n'y paraît. Ma fibre journalistique, utile pour enquêter, ne me rend pas plus efficace dans cet escape game ! Heureusement, mes coéquipières et leurs grands-parents se sont montrés perspicaces et persévérants. Après 40 minutes, nous réussissons enfin à franchir la porte de la deuxième salle. Là, de nouveaux défis nous attendent. Je comprends mieux le fonctionnement logique des énigmes. L'équipe se soude, chacun trouve sa place, et nous progressons ensemble. Face à la grande table remplie d'objets trouvés dans les quatre coins de la pièce Raphaël Marie nous souffle un indice discret : "Que fait-on après avoir fini de dîner ?" Cela fait déjà plus d'une heure que nous jouons, et le dernier code résiste encore. Après quelques essais, les plans apparaissent sous nos yeux ! Mission accomplie pour mon premier escape game.

Pratique. Réservation sur billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr. Tarif de base 20€, tarif réduit 10-18 ans 5€, gratuit -10 ans. Min 4 pers/max 6 pers.