Touffréville. Le plein de sensations fortes et de fraîcheur !

Qui dit été, dit fortes températures, et rien de mieux qu'un saut dans l'eau pour se rafraîchir ! Le parc Eole Aventure, situé à Touffreville, à côté de Caen, dispose de tout nouveaux toboggans géants. Particularité… la chute finit dans le lac. De quoi faire le bonheur des plus jeunes durant les beaux jours, qui viennent nombreux pour en profiter ! Pour Olivier Lorin, le directeur du parc, ce water jump (littéralement saut dans l'eau, NDLR) est un vrai atout. Il décrit : "Onze toboggans, quatre tremplins de hauteurs différentes en sortie de toboggan, et trois départs avec des pistes de 17m à 26m de long. On décolle jusqu'à 8m dans les airs, avant d'atterrir dans l'étang."

Grand enthousiasme pour le water jump ! Impossible de lire le son.

Glissades à la chaîne

L'activité ne désemplit pas, et à peine arrivés dans l'eau, les jeunes remontent en courant pour repartir. Nathan Maline et son ami ont d'ailleurs arrêté de les compter : "On trouvait qu'il faisait chaud, et on voulait s'amuser. C'est sympa parce qu'on a des grands toboggans de toutes les tailles, et on peut faire beaucoup de saltos et toutes les figures qu'on veut." Gilet de sauvetage obligatoire, et casque vissé sur la tête, Enzo Narpoolmini est venu de Paris avec ses copains pour les vacances. "Je n'ai pas encore essayé les plus gros, mais c'est de bonnes sensations. Cela fait un peu peur quand même, mais ça rafraîchit !"

Vous pouvez aussi tester le paintball, l'accrobranche, le téléski nautique et bien d'autres activités à Eole aventure, le parc est ouvert tous les jours durant les vacances, à partir de 11h. Le water jump est à tester dès 20€.