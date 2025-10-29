Rappel Conso. Ce sandwich populaire vendu en Normandie peut provoquer des vomissements

Un sandwich très populaire, au brie et à la tomate séchée, a été retiré de la vente après la détection de salmonelles, une bactérie responsable de troubles gastro-intestinaux parfois sévères.

Ce rappel, enregistré sur le site officiel Rappel Conso, concerne une large distribution nationale, dont la Normandie, où de nombreux consommateurs pourraient avoir acheté ce produit ces derniers jours.

La salmonellose provoque généralement des diarrhées, vomissements, fièvre et maux de tête, qui apparaissent entre 6 et 72h après ingestion. Si vous ressentez ces symptômes, consultez un médecin sans attendre en mentionnant la consommation du produit concerné.

Une date limite dépassée mais un risque réel

Le sandwich rappelé, commercialisé entre le 16 et le 27 octobre 2025, portait une date limite de consommation fixée au 21 octobre. Il était vendu chez Monoprix et Casino.

Même si le produit n'est plus en rayon aujourd'hui, il a pu être consommé récemment, notamment lors d'un repas sur le pouce. Les consommateurs doivent vérifier leurs tickets de caisse ou emballages pour identifier le code produit concerné.

Que faire si vous avez mangé le sandwich concerné ?

Les autorités rappellent que l'absence de symptômes après sept jours signifie qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter. En revanche, toute personne présentant des signes digestifs inhabituels doit consulter son médecin traitant et signaler la consommation du sandwich.

Pour toute question, un numéro vert d'information est disponible : 0 800 08 40 00.

La vigilance reste de mise en Normandie

Les rappels de produits alimentaires se multiplient, notamment sur des produits frais ou transformés. Une vérification rapide peut éviter de graves désagréments digestifs.