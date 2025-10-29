En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rappel Conso. Ce sandwich populaire vendu en Normandie peut provoquer des vomissements

Santé. Depuis mardi 28 octobre, un sandwich vendu dans toute la France fait l'objet d'un rappel d'urgence en raison d'une contamination à la salmonelle. En Normandie comme ailleurs, les consommateurs sont appelés à la prudence.

Publié le 29/10/2025 à 11h01 - Par Mathilde Rabaud
Rappel Conso. Ce sandwich populaire vendu en Normandie peut provoquer des vomissements
Un rappel de sandwichs contaminés à la salmonelle. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un sandwich très populaire, au brie et à la tomate séchée, a été retiré de la vente après la détection de salmonelles, une bactérie responsable de troubles gastro-intestinaux parfois sévères.

Ce rappel, enregistré sur le site officiel Rappel Conso, concerne une large distribution nationale, dont la Normandie, où de nombreux consommateurs pourraient avoir acheté ce produit ces derniers jours.

La salmonellose provoque généralement des diarrhées, vomissements, fièvre et maux de tête, qui apparaissent entre 6 et 72h après ingestion. Si vous ressentez ces symptômes, consultez un médecin sans attendre en mentionnant la consommation du produit concerné.

Une date limite dépassée mais un risque réel

Le sandwich rappelé, commercialisé entre le 16 et le 27 octobre 2025, portait une date limite de consommation fixée au 21 octobre. Il était vendu chez Monoprix et Casino.

Même si le produit n'est plus en rayon aujourd'hui, il a pu être consommé récemment, notamment lors d'un repas sur le pouce. Les consommateurs doivent vérifier leurs tickets de caisse ou emballages pour identifier le code produit concerné.

Que faire si vous avez mangé le sandwich concerné ?

Les autorités rappellent que l'absence de symptômes après sept jours signifie qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter. En revanche, toute personne présentant des signes digestifs inhabituels doit consulter son médecin traitant et signaler la consommation du sandwich.

Pour toute question, un numéro vert d'information est disponible : 0 800 08 40 00.

La vigilance reste de mise en Normandie

Les rappels de produits alimentaires se multiplient, notamment sur des produits frais ou transformés. Une vérification rapide peut éviter de graves désagréments digestifs.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rappel Conso. Ce sandwich populaire vendu en Normandie peut provoquer des vomissements
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple