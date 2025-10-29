Coupe de France de football. Découvrez le tirage des clubs normands pour le 7e tour

Le tirage des 7e et 8e tours de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi 29 octobre, au siège du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à Paris. Au total, 9 clubs normands sont présents pour le prochain tour de la compétition, qui se déroulera le week-end du samedi 15 au dimanche 16 novembre prochain.

Trois derbys normands

La grande partie des clubs normands étaient placés dans le groupe E, et avaient de fortes chances de s'affronter entre eux. Ça n'a pas loupé, car le FC Bayeux (R1) accueillera le voisin du SM Caen (N1) pour le derby du Calvados. Autre derby, l'ASPTT Caen (R1), se déplacera en terre seinomarine, pour affronter Yvetot (R1). Pour ce qui reste du groupe E, Avranches (N2) recevra le Paris 13 Atletico (N1), et l'US Granville (N2), habitué des épopées, recevra Dinan-Léhon FC (N2).

Dans le groupe C, un autre derby se dessine : Oissel, pensionnaire de National 3, accueillera QRM (N1). Le Football club de Dieppe (N2) se déplacera, quant à lui sur la pelouse du Saint-Amand FC (R1), dans le Nord.

Pour les 8es, il y aura un nouveau derby normand, quoi qu'il arrive : le vainqueur de FC Bayeux - SM Caen ira se mêler au vainqueur du match ASPTT Caen - Yvetot AC.

Les affiches normandes de ce 7e tour

CMS Oissel (N3) - Quevilly Rouen Métropole (N1)

St Amand FC (R1) - FC Dieppe (N2)

Yvetot AC (R1 - ASPTT Caen (R1)

Bayeux FC (R1) - SM Caen (N1)

US Avranches MSM (N2) - Paris 13 Atletico (N1)

US Granville (N2) - Dinan-Léhon FC (N2)