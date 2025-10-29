En ce moment Undressed SOMBR
Coupe de France. Le Bayeux FC recevra le SM Caen : "Je suis encore sous le coup de l'émotion", réagit son président

Sport. Ce mercredi 29 octobre, le Bayeux FC a eu la grande joie d'hériter du Stade Malherbe Caen au 7e tour de la Coupe de France de football. Son président réagit avec joie.

Publié le 29/10/2025 à 17h50 - Par Lilian Fermin
Le Bayeux FC s'est hissé jusqu'au 7e tour de la Coupe de France, où il va affronter le Stade Malherbe Caen. - Bayeux FC

Après l'Avant-Garde caennaise et le FAC Alizay dans l'Eure, le Stade Malherbe Caen continue sa tournée des clubs de la région en Coupe de France de football. Place à un derby 100% calvadosien pour ce 7e tour, et une rencontre face au Bayeux FC, pensionnaire de R1. "C'est un tirage de gala, on ne pouvait pas rêver mieux", se réjouit Luis Ferreira-Pavesi, président de la formation du Bessin depuis deux ans.

Croire en la qualification

"Il y a une bonne étoile là-haut, nos vœux ont été exaucés, je suis encore sous le coup de l'émotion", poursuit celui qui espère vivre une grande fête au stade Henri-Jeanne. A priori, jusqu'à 3 000 spectateurs devraient être autorisés dans l'enceinte bayeusaine, le week-end du 15 et 16 novembre, date de l'affiche. 

Luis Ferreira-Pavesi

Mais la fête sera encore plus belle en cas de qualification. "Dans un club de foot, on est avant tout passionné, mais aussi compétiteur", prévient le président. "Au départ, c'est 0-0, c'est du 50/50, et on verra au bout de 90 minutes", poursuit-il. Il sait pouvoir compter sur son staff technique, l'expérimenté coach Eric Fouda et son adjoint Arthur David afin de "motiver les troupes, mettre des choses en place", et sur ses joueurs qui devront "jouer pour le plaisir, et aller chercher cette victoire, peut-être, au bout"

Frédéric Guilbert, l'homme des deux clubs

Alors que le Bayeux FC est un club partenaire du SM Caen, et que certains joueurs ont déjà porté les couleurs des deux formations, chez les seniors ou les jeunes, un autre clin d'œil du destin ramène à Frédéric Guilbert. Le Manchois à la centaine de matchs sous les couleurs malherbistes est devenu il y a quelques semaines conseiller du Bayeux FC. "C'est incroyable cette histoire !" s'en amuse Luis Ferreira-Pavesi. "Je ne veux pas m'avancer, mais s'il peut être là pour donner le coup d'envoi fictif, ce serait une grande émotion pour lui", conclut le président.

