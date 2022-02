Rouen. À Rouen, Les dragons vous ramènent réitèrent leur opération du nouvel an

Les Dragons reprennent du service pour le réveillon du nouvel an. En pratique, une centaine de bénévoles s'organisent le soir du 31 décembre pour prendre les appels (au 02 35 15 12 07). Ils vérifient le rayon d'intervention de 20 km autour de Rouen (Seine-Maritime) et lancent ensuite des équipages à la rencontre des demandeurs. Les Dragons vous proposent de vous ramener chez vous, à bord de votre véhicule. Pour l'opération de la Saint-Sylvestre, la mairie de Rouen met à disposition des locaux pour le standard qui assure toute la logistique nécessaire au bon fonctionnement de l'opération. Ainsi, 60 équipages seront mobilisés entre 22h et 6h du matin afin d'assurer le retour sain et sauf des fêtards de la nouvelle année 2018.

Environ 350 bénéficiaires seront raccompagnés entre 22h et 6h du matin

Le président de l'association, Guy Fournier, précise que "chaque réveillon du nouvel an, environ 350 personnes sont ramenées à leur domicile". 50 000 km sont parcourus chaque année lors des différentes opérations de ce type assurées par l'association. L'intervention est gratuite mais permet de solliciter des dons des bénéficiaires pour couvrir les frais de carburant.

Partenaire de l'association, la ville de Rouen offrira une soirée festive accompagnée d'un repas à tous les bénévoles engagés dans l'opération.