Le Havre. Ils incendient des poubelles en état d'ivresse

Sécurité. Deux hommes ont été arrêtés lundi 22 septembre au Havre pour avoir mis le feu à des poubelles. Les deux individus étaient ivres.

Publié le 22/09/2025 à 16h00 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Ils incendient des poubelles en état d'ivresse
Deux hommes ont été arrêtés au Havre pour avoir mis le feu à des poubelles. Ils étaient ivres. - Unsplash

Les pompiers sont intervenus lundi 22 septembre un peu après 2h30 pour un feu de poubelles, avenue Aristide Briant au Havre.

Deux hommes de 26 et 37 ans

La vidéosurveillance de la ville a permis d'identifier deux individus, à l'origine de ces feux. Ils ont pu être suivis grâce aux caméras. La police les a interpellés à hauteur de la rue du Maréchal Joffre. Il s'agissait de deux hommes de 26 et 37 ans. Ils étaient ivres.

