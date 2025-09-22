Le Havre. Ils incendient des poubelles en état d'ivresse

Les pompiers sont intervenus lundi 22 septembre un peu après 2h30 pour un feu de poubelles, avenue Aristide Briant au Havre.

Deux hommes de 26 et 37 ans

La vidéosurveillance de la ville a permis d'identifier deux individus, à l'origine de ces feux. Ils ont pu être suivis grâce aux caméras. La police les a interpellés à hauteur de la rue du Maréchal Joffre. Il s'agissait de deux hommes de 26 et 37 ans. Ils étaient ivres.

