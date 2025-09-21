Lisieux. L'ancien cinéma Le Majestic en feu

Samedi 20 septembre, vers 14h30, un important incendie s'est déclaré dans l'ancien cinéma Le Majestic de Lisieux, rue au Char. Très vite, les pompiers du Calvados ont été mobilisés en nombre, jusqu'à atteindre 20 engins et 91 pompiers. Plusieurs unités sont venues en renfort, comme une équipe spécialisée dans les longues reconnaissances, une unité drones et des moyens de ventilation du Havre.

Quatre pompiers victimes de coup de chaleur

L'opération est complexe pour les soldats du feu, que ce soit pour la reconnaissance ou pour l'extinction, car le bâtiment est en plein centre-ville. Il n'y a plus de risque de propagation, mais ils restent mobilisés. Quatre pompiers ont été victimes de coup de chaleur sans gravité. 15 riverains ont été évacués et relogés pour la nuit, six par la mairie, à cause des taux en monoxyde de carbone dans leurs appartements.