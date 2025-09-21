Ouistreham. Un mort pendant la Normandy Beach Race, la course de véhicules anciens

La fête a viré au cauchemar dimanche 21 septembre à Ouistreham. La plage de la commune accueille depuis vendredi 19 septembre la Normandy Beach Race. Il s'agit d'une course de véhicules anciens, avant 1947, sur le sable. Peu avant 11h dimanche, une voiture a eu un accident. A son bord, un passager, un homme de 54 ans, est mort, malgré une prise en charge rapide par les secours, annoncent les pompiers.

Une trentaine de personnes choquées

Une trentaine de personnes, choquées, ont pu être prises en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique, qui a été activée dans la salle communale. 20 pompiers ont été engagés. L'événement a été annulé, a affirmé la mairie.

"Il y avait une démonstration de véhicules avec deux voitures, une contre une, qui couraient sur la piste", a détaillé à l'AFP un porte-parole de l'événement. "On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais une des voitures a dérapé et a fait des tonneaux. Le conducteur est malheureusement décédé. Il s'agit de l'organisateur de la course", selon cette même source.

Le principe de la Normandy Beach Race est de faire des courses sur 200m avec un départ arrêté. C'est la cinquième édition.