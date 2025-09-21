En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ouistreham. Un mort pendant la Normandy Beach Race, la course de véhicules anciens

Sécurité. Un homme de 54 ans est mort à Ouistreham, dimanche 21 septembre en fin de matinée. Il a eu un accident lors de la Normandy Beach Race, une course de véhicules anciens sur la plage.

Publié le 21/09/2025 à 16h51 - Par Thibault Lecoq
Ouistreham. Un mort pendant la Normandy Beach Race, la course de véhicules anciens
Les pompiers du Calvados sont intervenus à Ouistreham, dimanche 21 septembre pour un accident de voiture sur la plage qui a fait un mort. - Lilian Fermin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La fête a viré au cauchemar dimanche 21 septembre à Ouistreham. La plage de la commune accueille depuis vendredi 19 septembre la Normandy Beach Race. Il s'agit d'une course de véhicules anciens, avant 1947, sur le sable. Peu avant 11h dimanche, une voiture a eu un accident. A son bord, un passager, un homme de 54 ans, est mort, malgré une prise en charge rapide par les secours, annoncent les pompiers.

Une trentaine de personnes choquées

Une trentaine de personnes, choquées, ont pu être prises en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique, qui a été activée dans la salle communale. 20 pompiers ont été engagés. L'événement a été annulé, a affirmé la mairie.

"Il y avait une démonstration de véhicules avec deux voitures, une contre une, qui couraient sur la piste", a détaillé à l'AFP un porte-parole de l'événement. "On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais une des voitures a dérapé et a fait des tonneaux. Le conducteur est malheureusement décédé. Il s'agit de l'organisateur de la course", selon cette même source.

Le principe de la Normandy Beach Race est de faire des courses sur 200m avec un départ arrêté. C'est la cinquième édition.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Ouistreham. Un mort pendant la Normandy Beach Race, la course de véhicules anciens
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple