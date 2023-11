Bonne table à Rouen. Boom boom, le restaurant-bar californien

L'établissement s'est métamorphosé, pour ceux qui ont connu le Captain, anciennement à cette adresse de la rue de l'Ancienne-Prison à Rouen. L'ambiance y est moderne, accueillante, chaleureuse. Sur la gauche dès l'entrée, un grand bar où l'on propose des cocktails. Et dans la pièce du fond, une grande verrière laisse désormais passer la lumière et entrevoir les maisons à colombages des alentours. Trois cartes sont proposées chez Boom Boom, pour le midi, le soir et le week-end avec des brunchs.

Une cuisine californienne

La carte du midi propose une sélection de plats pour une cuisine plutôt "healthy", comme l'indique l'une des associées, Emilie Daudin. Une salade César revisitée avec du chou kalé, des toasts au guacamole avec du pain frais aux céréales et du saumon, du bacon ou de l'halloumi. Je penche lors de ma venue pour l'Habibi bowl. Une belle assiette de pousses d'épinards, de lentilles, tomates cerises, falafels, halloumi, fêta, graines de courge et sauce Tzatzíki. L'ensemble est savoureux, rafraîchissant. Et copieux.

L'Habibi bowl.

Je fais l'impasse sur les desserts, tous faits maison, entre 5 et 8€. Mais j'ai craqué pour un mocktail, Jardin tonic, qui reprend les codes du gin tonic mais sans alcool, avec une pointe de basilic. Une belle découverte pour l'apéritif. Je m'en tire pour 24 euros. "C'est une cuisine californienne, avec des influences mexicaines, revisitée à la sauce française", explique Emilie Daudin. "On voulait un lieu de vie et on ne se reconnaissait pas dans ce qui existait à Rouen pour sortir quand on a la trentaine", reprend-elle pour décrire l'ambiance du soir, qui change. La lumière se tamise, le son monte un peu. Et la licence 4 permet de servir des cocktails à ceux qui voudraient juste boire un verre dans une ambiance festive et détendue. La carte s'adapte avec des propositions façon tapas, en plus de plats plus conséquents. Une adresse à tester !

Pratique. 14 rue de l'Ancienne-Prison à Rouen. Réservation en ligne sur leboomboomrouen.fr.