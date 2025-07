Près de Rouen. Vingt personnes évacuées d'un immeuble en feu

Un incendie s'est déclaré dans la cave d'un immeuble d'Oissel, près de Rouen, rue des marronniers, vendredi 18 juillet dans la matinée.

27 pompiers mobilisés

A l'arrivée des pompiers sur place, les flammes s'étaient propagées au rez-de-chaussée de cet immeuble de trois étages. Une vingtaine de personnes ont été évacuées et sont indemnes, selon un bilan toujours provisoire des pompiers de Seine-Maritime. Le foyer principal a été éteint, indiquent-ils, mais l'intervention était toujours en cours à 7h30. De la fumée était toujours présente dans la cave et les parties communes. Les pompiers poursuivaient leurs opérations de reconnaissance. 27 ont été mobilisés avec huit engins sur l'intervention, en plus d'effectifs de police, de GRDF et d'Enedis.