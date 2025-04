Près de Rouen. 30 pompiers mobilisés pour une maison entièrement embrasée

Les secours ont été appelés vers 12h25 à Franqueville-Saint-Pierre, près de Rouen, pour un incendie parti d'une maison individuelle située rue des Canadiens. L'habitation était entièrement embrasée à l'arrivée des secours. Les occupants, un homme et une femme respectivement âgés de 78 et 75 ans, avaient pu quitter les lieux à temps. Ils ont été pris en charge par les secours mais ne sont pas considérés comme blessés.

• A lire aussi. Le Havre. Incendie dans un four industriel, 37 ouvriers évacués

Une opération encore en cours

L'opération a nécessité la mobilisation de 30 sapeurs-pompiers et 12 engins qui ont pu éviter la propagation du feu à une habitation voisine. L'extinction de l'incendie et les opérations de refroidissement et de déblais étaient encore en cours vers 14h30. Les occupants devront être relogés par la mairie.