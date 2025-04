Le Havre. Incendie dans un four industriel, 37 ouvriers évacués

L'entreprise Delaunay et fils, rue de Valmy au Havre, a dû évacuer 37 salariés jeudi 3 avril vers 7h40. Un incendie s'est déclaré dans un four de traitement de pièces métalliques. Les pompiers se sont rendus sur place. Le feu a été maîtrisé à l'aide d'un extincteur. La pièce métallique à l'origine de l'incendie a été extraite et les locaux ont été ventilés.

Les pompiers de Seine-Maritime précisent que l'activité administrative a été maintenue le temps des opérations mais que l'activité industrielle a été interrompue (générant des pertes estimées à 10 000 euros). Aucun chômage technique n'est à prévoir.

Il n'y a pas eu de victime. L'intervention aura mobilisé dix sapeurs-pompiers et trois engins.