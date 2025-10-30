En ce moment Gabriela KATSEYE
Alençon. "Le tabac, c'est 68 000 cancers évitables" : la Ville propose dix défis pour arrêter de fumer

Santé. A l'occasion de la 10e édition du mois sans tabac, la Ville d'Alençon, la Ligue contre le cancer et l'association Addictions France proposent dix défis pour aider ceux qui le souhaitent à arrêter de fumer. Un après-midi d'échanges était organisé au centre socioculturel Paul Gauguin, mercredi 29 octobre.

Publié le 30/10/2025 à 08h46 - Par Martin Patry
Alençon. "Le tabac, c'est 68 000 cancers évitables" : la Ville propose dix défis pour arrêter de fumer
La Ville d'Alençon et plusieurs associations ont lancé 10 défis pour aider ceux qui le souhaitent à arrêter de fumer, mercredi 29 octobre. - Martin Patry

"Le tabac, c'est 68 000 cancers évitables par an", lance Nilène Perreaux Targat, animatrice chargée de prévention au comité de l'Orne de la Ligue contre le cancer. "Cela concerne 20% des cancers", poursuit-elle. Mercredi 29 octobre, l'Atelier santé ville d'Alençon a organisé un après-midi d'échanges pour aider ceux qui souhaitent arrêter de fumer. 

10 défis pour réussir

Tout au long du mois de novembre, le mois sans tabac, la Ville propose à ses habitants 10 défis pour réussir à arrêter le tabac. "On demande aux participants de se prendre en photo devant différents lieux, explique Béatrice Né, référente Atelier santé ville. Cela peut être pendant la pratique d'une activité sportive ou devant les lieux de ressources que l'on peut consulter lorsque l'on veut arrêter de fumer", poursuit-elle. 

Les photos prises par les participants devront ensuite être transmises au centre socioculturel Paul Gauguin. Un autre défi est de marquer 10 paniers de basket. Un premier temps d'échanges était organisé sur place, mercredi 29 octobre. "L'idée, c'est de sensibiliser à la question du tabac. On fera un debrief de l'expérience début décembre, annonce Béatrice Né avant d'ajouter que si on arrête de fumer pendant 30 jours, on a cinq fois plus de chances de réussir à arrêter définitivement."

Les cas de cancer du poumon augmentent

La Ligue contre le cancer est partenaire de la Ville d'Alençon depuis plusieurs années. "Depuis deux ans, on travaille beaucoup dans les quartiers de Perseigne et de Courteille. Les personnes en situation de précarité sont plus facilement exposées au tabagisme et c'est difficile d'en sortir quand on n'a pas de soutien", témoigne Nilène Perreaux Targat.

En 2023, près de 53 000 nouveaux cas de cancer du poumon ont été recensés en France. "C'est le cancer le plus meurtrier chez les hommes et le deuxième chez les femmes, précise Nilène Perreaux Targat. Depuis 2010, les cas augmentent d'environ 4% chaque année. Le tabac, c'est aussi d'autres cancers car de nombreux organes peuvent être atteints", conclut l'animatrice qui, à l'occasion du mois sans tabac, a écrit une chanson sur cette addiction. 

