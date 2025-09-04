Calvados. La Ligue contre le Cancer organise des speed datings pour recruter les bénévoles

C'est une façon originale de recruter des bénévoles. La Ligue contre le Cancer du Calvados organise trois sessions de "speed dating" avec des bénévoles. Ces rendez-vous ont lieu dans les résidences Domitys de Courseulles-sur-Mer ce vendredi 5 septembre, de Caen ce samedi 6 et de Dives-sur-Mer ce mercredi 10, de 14h à 17h.

De nombreuses missions dans le Calvados

Comme l'explique Simon Guillory, animateur coordinateur à la résidence Domitys de Caen : "L'antenne de Caen compte actuellement une trentaine de bénévoles actifs, mais la Ligue contre le Cancer a besoin de recruter de nouveaux bénévoles pour intervenir sur de nombreuses missions dans le Calvados." L'association à but non lucratif va donc bénéficier des locaux de la résidence séniors autonome grâce à un partenariat de longue date.

De nombreuses missions pourront être proposées aux futurs bénévoles : "Ils pourront tenir certains stands d'information et de sensibilisation pour la Ligue, assister à ou animer des ateliers de sensibilisation auprès du public, de faire de l'assistance administrative, soit auprès des familles ou individuellement. Il y a de la logistique aussi", développe Simon Guillory qui répond pour l'association.