Calvados. La Ligue contre le Cancer organise des speed datings pour recruter les bénévoles

Solidarité. Trois sessions de speed dating sont organisées par la Ligue contre le Cancer du Calvados. Des rendez-vous dans les résidences Domitys de Courseulles-sur-Mer, Caen et Dives-sur-Mer.

Publié le 04/09/2025 à 14h03 - Par Jimmy Joubert
Simon Guillory travaille chez Domitys à Caen et va accueillir un speed dating pour recruter des bénévoles pour la Ligue contre le Cancer. - Jimmy Joubert

C'est une façon originale de recruter des bénévoles. La Ligue contre le Cancer du Calvados organise trois sessions de "speed dating" avec des bénévoles. Ces rendez-vous ont lieu dans les résidences Domitys de Courseulles-sur-Mer ce vendredi 5 septembre, de Caen ce samedi 6 et de Dives-sur-Mer ce mercredi 10, de 14h à 17h.

A lire aussi. Ouistreham. De la crème solaire gratuite pour prévenir les cancers de la peau

De nombreuses missions dans le Calvados

Comme l'explique Simon Guillory, animateur coordinateur à la résidence Domitys de Caen : "L'antenne de Caen compte actuellement une trentaine de bénévoles actifs, mais la Ligue contre le Cancer a besoin de recruter de nouveaux bénévoles pour intervenir sur de nombreuses missions dans le Calvados." L'association à but non lucratif va donc bénéficier des locaux de la résidence séniors autonome grâce à un partenariat de longue date.

De nombreuses missions pourront être proposées aux futurs bénévoles : "Ils pourront tenir certains stands d'information et de sensibilisation pour la Ligue, assister à ou animer des ateliers de sensibilisation auprès du public, de faire de l'assistance administrative, soit auprès des familles ou individuellement. Il y a de la logistique aussi", développe Simon Guillory qui répond pour l'association.

