En questions. Mois sans tabac : "Il faut remplacer ses habitudes de fumeurs"

Angélique Dessaint est chargée de prévention et François Lesaunier membre du bureau de la Ligue contre le cancer du Calvados.

Quelles sont les actions de la Ligue

pour le mois sans tabac ?

Angélique Dessaint : "On propose des actions en entreprise et auprès des plus jeunes pour les sensibiliser avec différents outils, comme un escape game sous forme de jeu sur table. Cette année, on met place le premier colloque régional des espaces sans tabac normand à Caen, dans le but de mettre en place, en lien avec les municipalités, des lieux non-fumeurs pour protéger les plus jeunes et dénormaliser le tabac."

Quels conseils pouvez-vous donner

aux gens qui veulent arrêter de fumer ?

François Lesaunier : "Quand on a envie d'arrêter, il faut se faire aider par son entourage et des professionnels de santé qui conseillent au mieux sur les substituts. Le tabac fait 75 000 décès par an. En Normandie, en 2021 d'après les derniers chiffres Santé publique France, 25,3 % des 18-75 ans consommaient du tabac quotidiennement."

A.D. : "On peut avoir des moyens de substitution comme les patchs, les gommes, la cigarette électronique si besoin. Cette dernière doit être bien dosée. Il faut que ce soit cohérent par rapport à la consommation habituelle de la personne. Quand on sent qu'on prend une cigarette par habitude, on peut trouver une autre habitude, plus saine, à la place."

Y a-t-il vraiment plus de personnes

qui arrêtent de fumer en novembre ?

A.D. : "On a constaté que l'effet collectif invite plus de personnes à se mobiliser que les autres mois. Le plus dur, c'est de tenir dans la durée, d'où l'importance de ne pas rester seul et de rencontrer un médecin tabacologue."