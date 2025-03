Santé. Un Médicobus pour renforcer l'accès aux soins dans le bocage virois

L'Intercom de la Vire au Noireau vient de recevoir son Médicobus, un véhicule médical itinérant destiné à améliorer l'accès aux soins des habitants sans médecin traitant. Opérationnel dès le 2 avril prochain, ce projet est une première en Normandie et constitue une avancée majeure dans la lutte contre la désertification médicale.

Une réponse à un enjeu majeur

Dans un contexte où la présence médicale influe sur l'attractivité d'un territoire, ce Médicobus répond à un besoin crucial. Annie Rossi, vice-présidente en charge de la recherche et de la santé, rappelle qu'en juillet 2024, "on comptait 4 000 patients pour 100 médecins" sur l'Intercom. Elle précise que "ce Médicobus sillonnera les routes du bocage, avec une permanence d'une journée par quinzaine sur différents sites du territoire". Cinq médecins à temps partiel assureront les consultations, assistés d'une assistante médicale chargée de la prise des rendez-vous, de la préparation des consultations et de la conduite du véhicule.

Destiné aux patients sans médecin traitant, ce service fonctionne en secteur 1, sans dépassement d'honoraires et avec un tiers payant. La présidente de l'Intercommunalité, Catherine Gourney-Leconte, souligne que "ce dispositif vient en complément de l'offre médicale existante et s'inscrit dans la dynamique de santé portée par l'ensemble du conseil communautaire."

Un projet innovant et connecté

Gustavo Acosta, directeur général et cofondateur d'HOCOIA, l'entreprise conceptrice des véhicules, explique : "Ce Médicobus est connecté : il permet à un médecin de consulter en médecine générale, mais aussi de faire de la télé-expertise en sollicitant un spécialiste si besoin." Une implantation similaire est déjà prévue dans le Cotentin.

Mercredi 12 mars, Gustavo Acosta et ses équipes ont accompagné les médecins et assitantes médicales dans la compréhension du Médicobus.

A l'intérieur du Médicobus, il y a tout ce qu'il faut, comme un cabinet de médecin.

Dans quelles villes passera le Médicobus ?

La mise en place du Médicobus sera progressive. Il débutera sa tournée à partir du 2 avril, à raison de deux jours par semaine dans un premier temps, puis trois jours par semaine.

Voici le planning pour le mois d'avril :