Musique. Theodora x Gims : le duo qui pourrait enflammer ce début d'année 2026

Société. Les amateurs de musique française scrutent chaque publication sur les réseaux sociaux : Theodora, révélation pop de 2025, pourrait bientôt collaborer avec Gims, star incontournable du rap et de la pop urbaine. L'annonce d'un featuring fait déjà vibrer la toile.

Publié le 09/01/2026 à 09h52 - Par Aline
La révélation pop de 2025 pourrait bien collaborer avec celui qui a été Top Album et single cette même année. Un featuring Gims x Théodora ? Les informations sur "Tendance Oues". - Instagram - @theodorabosslady

L'année 2026 démarre fort pour la scène musicale française. Depuis plusieurs semaines, les internautes scrutent les publications de leurs artistes préférés : un featuring entre Theodora et Gims semble se profiler.

Tout commence fin 2025, lorsque Gims déclare être "fan" de Theodora et salue son "génie", un compliment rare de la part du chanteur, pourtant habitué aux collaborations prestigieuses.

La réaction pleine d'humour de Theodora

La jeune popstar ne manque pas de légèreté : "J'attends toujours le DM !" Cette phrase a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, mettant une douce pression sur Gims et attisant la curiosité des fans.

Un featuring en préparation

Début janvier 2026, la collaboration prend forme : Gims envoie officiellement un message privé à Theodora pour lui proposer un featuring. Aucune date de sortie ni extrait n'a été communiqué pour l'instant, mais tout laisse penser que le duo pourrait signer l'un des premiers grands succès de l'année.

