Musique. Bilan 2025 : les meilleures ventes d'albums en France

Loisir. Découvrez le bilan des meilleures ventes d'albums en France dans différentes catégories. Les albums en français sont très bien représentés !

Publié le 08/01/2026 à 14h29 - Par Laure
Les chansons en français ont cartonné en 2025 ! - Image par Omar Medina de Pixabay

Le Top Albums 2025 consacre une nouvelle fois la production française : les dix meilleures ventes de l'année sont portées par des artistes produits en France et chantant en français. Gims culmine en tête avec "Le Nord se souvient : l'Odyssée" et Theodora signe la meilleure performance pour une artiste féminine et pour un premier album, avec "Mega BBL" arrivé à la 4e place.

1 GIMS le nord se souvient 28/11/2025

2 JUL d & p à vie 23/5/2025

3 WERENOI diamant noir 11/4/2025

4 THEODORA mega bbl 30/5/2025

5 WERENOI pyramide 2 16/2/2024

6 KEBLACK focus 22/11/2024

7 DAMSO Beyah 30/5/2025

8 L2B Nés Pour briller 19/4/2025

9 TIAKOLA Bdlm vol.1 20/9/2024

10 JUL tp sur tp 5/12/2025

Au total, 142 albums produits en France figurent parmi les meilleures ventes de 2025. Tous les styles sont représentés mais c'est tout de même le rap qui domine.

Trois albums de Chanson Française figurent dans le Top 20 des ventes. Deux anciens de la Star Academy et une artiste qui a surfé sur 2025 : Helena, Pierre Garnier et Santa.

Taylor Swift signe le meilleur démarrage de l'année (hors offres groupées) avec plus de 66 000 exemplaires vendus dès la semaine de sortie de "The Life of a Showgirl", d'ailleurs meilleur démarrage de sa carrière en France.

Orelsan réalise la meilleure performance pour une production française avec "La fuite en avant", écoulé à plus de 58 000 exemplaires en première semaine.

2025, Au pays des Enfoirés complète ce podium avec plus de 57 000 albums vendus en une semaine, un chiffre qui dépasse les 100 000 exemplaires en incluant les ventes de DVD.

Comme l'an passé, Billie Eilish arrive en tête du classement des meilleures ventes de vinyle avec "HIT ME HARD AND SOFT". La moitié des albums du Top 10 Vinyle ont une figure féminine principale.

