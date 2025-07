Rouen. Sport, jeux, ateliers créatifs… Le plein d'activités en bord de Seine

Jusqu'au dimanche 3 août, les quais bas rive gauche de Rouen, entre les ponts Jeanne-d'Arc et Guillaume-Le-Conquérant, se transforment en plage urbaine avec l'événement Rouen sur Mer.

Place à la détente

Cet événement, organisé par la Ville, invite familles et amis à profiter d'un air de vacances en plein centre-ville. Jeux de plage, balle aux prisonniers, maquillage, ateliers créatifs, animations sportives (volley, taekwondo, zumba…) et défis inspirés de Koh-Lanta animent les journées. Une zone bien-être propose massages, réveils corporels, réflexologie et ateliers smoothies. Une ludothèque et un espace lounge complètent l'offre. L'association ADEP facilite l'accès au site pour les seniors, personnes isolées ou en situation de handicap, avec jeux de société et animations adaptées. Tous les vendredis soir, place aux apéros concerts, et chaque samedi une soirée à thème festive est à découvrir…

Pratique. Gratuit. Ouvert du mardi au dimanche jusqu'au 3 août.