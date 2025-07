Fécamp. Sortie en mer : embarquez à bord de vieux gréements

Rendez-vous à Fécamp pour embarquer à bord des vieux gréements Milpat et Tante Fine, pour une sortie en mer le long de la Côte d'Albâtre. Ces anciens navires de pêche offrent une expérience unique où les passagers peuvent participer aux manœuvres, en hissant les voiles et en naviguant au large, dans l'esprit des matelots d'antan. La sortie découverte dure environ deux heures, incluant embarquement et débarquement, et est ouverte à tous les âges. Durant la balade, le capitaine présente l'histoire de ces deux anciens bateaux de pêche, rénovés par l'association Fécamp Vieux gréements. Ces bateaux sont spécialisés dans la capture de langoustes et de langoustines. Le trajet permet d'admirer les paysages impressionnants du Pays des Hautes Falaises, entre mer et falaises abruptes. Il est conseillé d'emporter de quoi se rafraîchir et grignoter pour profiter pleinement de la navigation.

Pratique. Réservations sur fecamptourisme.com. De 18 à 33€, gratuit moins de 6 ans.