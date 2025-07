Manche. De nouveaux foyers de fièvre catarrhale ovine recensés dans le département

Deux premiers foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 3 ont été confirmés jeudi 17 juillet dans des élevages ovin et bovin situés sur les communes de Montaigu-la-Brisette et de Saint-Sauveur-Lendelin, a indiqué la préfecture de la Manche ce samedi 19 juillet. La Manche est le premier département normand dans lequel la présence du virus de la FCO est confirmée cette année. Au niveau national, entre le 1er juin et le 17 juillet 2025, 165 foyers de FCO BTV3 (apparu en août 2024) et 325 foyers de FCO BTV8 (présent depuis 2015) ont été recensés.

11 autres foyers de fièvre catarrhale confirmés

11 autres foyers de FCO, pour lequel le sérotype impliqué n'est pas encore connu, ont également été confirmés vendredi 18 et samedi 19 juillet dans différentes communes du département. A la date du 18 juillet, "ce sont au total 13 foyers de FCO qui sont déjà recensés dans la Manche pour l'année 2025, contre 1 seul en 2024", assure la préfecture. L'ensemble de ces foyers ont été détectés à la suite de suspicions cliniques sur des animaux présentant des symptômes évocateurs de la maladie.

Qu'est-ce que la fièvre catarrhale ?

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie virale non transmissible à l'homme, transmise par des moucherons (culicoïdes). Elle touche principalement les ovins, mais aussi les bovins, caprins et cervidés. Les symptômes peuvent inclure fièvre, troubles respiratoire, salivation, gonflement de la face ou langue bleue, mais la maladie peut aussi être sans signe visible. Deux sérotypes circulent en France : le BTV8 et le BTV3, avec une activité accrue l'été. Les foyers ne font plus l'objet de restrictions : les animaux peuvent circuler librement sur le territoire national.

Vacciner les animaux pour limiter la propagation de la maladie

Pour limiter la propagation de la maladie et protéger les troupeaux, les éleveurs peuvent vacciner leurs animaux contre les deux sérotypes. Concernant le sérotype 8, l'Etat a commandé 7 millions de doses pour les ovins, les plus touchés en 2024. Le préfet de la Manche encourage les éleveurs ovins à contacter leur vétérinaire pour obtenir ces vaccins gratuits, d'autant plus que des foyers ont déjà été détectés en Mayenne et en Ille-et-Vilaine. Les vaccins contre le sérotype 3 (bovins et ovins) et contre le sérotype 8 pour les bovins restent à la charge des éleveurs.

Le préfet rappelle aussi l'importance de signaler tout animal présentant des symptômes : les tests et visites vétérinaires sont entièrement pris en charge par l'État.

Plus d'informations sur la situation nationale sur le site du gouvernement.