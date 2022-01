Noël est dans 3 mois et le courrier pourra partir en novembre

Alors que les magasins de jouets s'apprêtent à envoyer leurs catalogues de Noël, La Poste s'affaire pour ouvrir le secrétariat du Père-Noël. Depuis 1962, une soixantaine de secrétaires ouvrent le courrier des enfants et répond à chacune d'entre elles. En 2012, ce sont plus de 1,7 million de lettres qui ont été envoyées et plus de 200.000 mails.

Les enfants peuvent en effet adresser leurs petits mots par voie électronique, à l'adresse Laposte.fr/pere-noel, ouvert à partir du 5 novembre. Sinon, ils peuvent envoyer une lettre jusqu'au 20 décembre. Il suffit juste d'indiquer "Père-Noël" sur l'enveloppe. Reste à préciser son nom, son prénom et son adresse.