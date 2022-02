Rouen. Octobre rose : aux enchères, les Dragons récoltent plus de 4 400€

Les supporters ont répondu présents, comme chaque année, pour la bonne cause et pour s'offrir un petit plaisir, par la même occasion. Dans le cadre de l'opération Octobre rose, le Fonds de dotation des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) a fait fabriquer des maillots spéciaux pour les mettre aux enchères sur la boutique en ligne du club. Ces enchères, qui ont pris fin le mercredi 23 octobre 2019, permettront ainsi de remettre 4 457€ au centre Henri Becquerel, qui lutte contre le cancer du sein.



Un maillot vendu à 561€

"C'est une belle augmentation par rapport à l'année dernière", apprécie Werner Boucher, responsable de projets pour cette structure à but social créée par le club. En effet, en 2018, l'événement avait permis de faire un chèque de 4 051€ à la lutte contre le cancer.

Parmi les best-sellers, peu de surprises, puisque les chouchous des supporters ont provoqué de nombreuses surenchères. La plus belle vente ? "Le maillot de Marc-André Thinel, qui s'est vendu à 561€. C'est normal, pour sa dernière saison", justifie Werner Boucher. Plus loin derrière, plusieurs joueurs passent le cap symbolique des 300€, comme le gardien Matija Pintaric (355€) ou les attaquants Joël Caron (305€) et Nicolas Deschamps (310€).

Au-delà de l'aspect purement financier, le Fonds de dotation et cette action permettent d'impliquer les joueurs et leur entourage autour d'une noble cause. "À la fin du match contre Chamonix, le vendredi 25 octobre 2019, les joueurs remettront les maillots qu'ils auront portés en mains propres aux acheteurs", explique Werner Boucher. "Leurs femmes aussi s'impliquent, avec une animation à l'entrée de la patinoire", ajoute Romain Faruggia, membre du staff sportif et président de cette structure. Toujours aussi populaire, cette vente aux enchères devrait être reconduite la saison prochaine.