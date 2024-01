Sud-Manche. Situation des urgences de l'hôpital : un afflux de patients "important" en pleine épidémie

Les faits remontent à la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier. Avec les urgences de Granville et de Saint-Hilaire-du-Harcouët fermées, le centre hospitalier d'Avranches était débordé. Les équipes ont dû dire "stop" au 15.

"30 patients" pour "huit lits"

"On ne prenait plus personne, mis à part bien sûr les urgences vitales, a expliqué une praticienne à La Manche Libre. Nous avions 30 patients dans le service alors que nous ne disposons que de huit chambres." Cette praticienne confiait qu'une personne est décédée "faute de temps" pour pouvoir s'occuper d'elle lors d'une nuit où les urgences étaient surchargées.

Contactée par Tendance Ouest sur tous ces éléments, l'Agence régionale de santé reste très discrète. Elle confirme vendredi 26 janvier, lors de ses vœux aux personnalités départementales à Saint-Lô, que les urgences font face à un afflux de patients "important" dans cette période épidémique. Un "fort engagement" des soignants est à signaler : "La semaine dernière a été marquée par un pic de passage aux urgences ayant entraîné l'activation du plan blanc au centre hospitalier Avranches-Granville le 18 janvier."

• Lire aussi. Cherbourg. Le plan blanc activé à l'hôpital Pasteur

L'ARS est "pleinement mobilisée"

L'ARS dit être "pleinement mobilisée" dans cette situation et précise que "les événements indésirables graves associés à des soins" rapportés par La Manche Libre font l'objet de déclaration à l'ARS par les établissements qui sont traités par l'Agence afin d'en analyser les causes et définir le plan d'action approprié le cas échéant.