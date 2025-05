Santé. Cadre de vie, culture culinaire : des jeunes médecins expliquent pourquoi ils ont choisi la Manche

Des jeunes médecins heureux dans la Manche, et qui y voient de nombreuses possibilités ont décidé de prendre la parole. Une tribune signée par une quarantaine de praticiens estime que le département n'est pas tant que cela un désert médical, et qu'il est en train de se résorber.

"Nous sommes de jeunes praticiens, aux spécialités et modes d'exercice variés, et nous avons choisi la Manche pour y vivre et y exercer. Nous avons suivi des parcours différents pour y arriver, par opportunité ou par attachement, mais toujours avec une volonté commune : exercer une médecine humaine, concrète, utile pour la Manche et ses habitants", assurent-ils.

Attirer par l'exemple

Ces jeunes médecins souhaitent aussi montrer ce qu'eux font pour attirer d'autres confrères. Cela passe notamment par l'accueil de stagiaires et d'internes. 48% des médecins généralistes du département sont maîtres de stage. "Mes stagiaires se sont sentis bien et ce côté assez unique et individuel, de pouvoir leur parler de notre métier, nos pratiques. Ils voient qu'il y a une bonne ambiance, de vrais échanges. C'est ce côté humain qui fait la différence", affirme Anne-Laure Huet, médecin généraliste dans le sud-Manche. Elle note un autre atout : le maillage du territoire en pôle de santé. "Etre tout le monde sous le même toit dans un pôle, c'est ce qui fait la différence. C'est ça qui attire les jeunes. Pour éviter le burn-out, il faut absolument que les médecins soient avec d'autres professionnels, qu'ils soient entourés", détaille-t-elle.

Il y a aussi une grande confiance pour monter des projets selon le docteur Benoit Cozzi, le chef du service court séjour gériatrique à l'hôpital de Granville. "Si on a de bonnes idées, elles vont être soutenues et on va nous permettre d'aller au bout", affirme celui qui est arrivé de région parisienne il y a trois ans.

Le pro et le perso

Pour attirer, et faire rester, le côté personnel est aussi mis en avant. "Ce qui nous a fait nous installer dans la région, c'est le cadre de vie", assume Benoît Cozzi, côté mer ou côté campagne. Il ajoute : "C'est aussi la culture culinaire avec des bons produits, l'offre culturelle." Anne-Laure Huet était dans les Pays de la Loire avant d'arriver en internat en Normandie. Un choix dirigé par son amour de l'équitation, et le fait qu'elle possédait un cheval. Aujourd'hui, elle en a 12. "Les internes, je les invite tous à venir chez moi, comme cela, ils voient que j'ai réussi à allier ma passion de l'équitation avec mon professionnel. Ça leur donne des idées : si elle a réussi, moi je suis capable de le faire aussi, c'est possible", illustre-t-elle.

Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département, aide les professionnels de santé à s'installer : école, crèche, aide pour trouver un emploi pour le conjoint, logement… Elle mise sur les 215 internes accueillis chaque semestre dans le Manche pour les inciter à rester.

Selon eux, la situation démographique des médecins va mieux. Il y a plus d'installations que de départs en retraite. Tout n'est pas parfait, ils savent qu'il reste des zones géographiques en grande tension, et un véritable manque de spécialistes.

