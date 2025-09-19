Santé. Bonne nouvelle : un médecin s'installe à Sainte-Mère-Eglise !

En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Santé. Jeudi 18 septembre, le maire de Sainte-Mère-Eglise a annoncé l'arrivée d'un nouveau médecin dans la commune. Le docteur Kim commencera les consultations le lundi 3 novembre.

Publié le 19/09/2025 à 16h38, mis à jour le 19/09/2025 à 16h41 - Par Soline Grellier
A partir du 3 novembre, le docteur Cheol-Eun Kim exercera quotidiennement au pôle de santé de Sainte-Mère-Eglise. - La Manche Libre

Grande nouvelle à Sainte-Mère-Eglise ! Lors du conseil municipal qui s'est déroulé jeudi 18 septembre dans la soirée, Alain Holley, maire de la commune, a annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau médecin alors que la ville en est dépourvue depuis juin. Pour couronner cette grande annonce, le professionnel invité secrètement par le maire a pu se présenter lui-même aux élus de la commune.

Pas de loyer pendant un an

Le docteur Cheol-Eun Kim est médecin depuis quatre ans. Depuis le début de sa carrière, il effectue des remplacements, principalement dans le Calvados, selon Alain Holley. Agé d'une trentaine d'années, il a décidé de "s'installer à un endroit où il pourrait rendre service à des patients en manque de médecin, et c'est tout à son honneur", explique encore l'édile. Pour le jeune praticien, les choses se sont faites très vite. Au mois d'août, il a contacté l'ancien médecin de la ville, puis le maire. Le conseil de l'ordre a validé son installation : il n'a plus que quelques détails administratifs à gérer et il pourra commencer ses consultations à partir du 3 novembre. Lors de la réunion, les conseillers municipaux ont voté à l'unanimité un geste pour l'aider à s'installer. "Pendant un an, il ne payera pas le loyer de son cabinet, un geste proposé aussi à notre sage-femme pour les six prochains mois", a déclaré le maire.

Médecins solidaires et provisoires ne seront pas de trop !

"En théorie, il faudrait quatre médecins pour subvenir aux besoins de Sainte-Mère-Eglise", affirme le maire. A partir du mois de novembre, le docteur Kim travaillera à plein temps dans la commune. Il sera aidé par deux médecins solidaires qui viennent consulter à Sainte-Mère-Eglise à raison de deux jours par mois. Un autre médecin originaire du Havre viendra une semaine par mois à partir du mois de janvier 2026 : "Pour ce projet, on attend juste la validation du conseil de l'ordre." Dans le pôle de santé, une sage-femme et une infirmière sont aussi présentes au quotidien.

Pratique. Le maire rappelle aux futurs patients qu'il est inutile d'appeler le secrétariat ou la mairie pour prendre rendez-vous avec le docteur Kim. Toutes les modalités seront annoncées dans le courant du mois d'octobre.

