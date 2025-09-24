Energie. 4,5 milliards d'euros, 2 500 emplois… Qui va construire le plus grand parc éolien de France au large de la Normandie ?

Le consortium Cotentin énergie marine a remporté un appel d'offres, mercredi 24 septembre. Composé des entreprises TotalEnergies et RWE, il va construire puis exploiter le nouveau parc éolien en mer appelé Centre Manche 2. Il est situé au large de la Normandie, à plus de 40km des cotes, au centre de la baie de Seine.

Le parc éolien en mer Centre Manche 2 est à plus de 40km des côtes normandes. - TotalEnergies

"Une fois construit, il produira environ 6TWh/an et alimentera en électricité verte l'équivalent de plus d'un million de foyers français", précise Total Energies. Le prix sera de 66€/MWh. Le montant de l'investissement sera de plus de 4,5 milliards d'euros, du jamais vu depuis 30 ans selon TotalEnergies.

De l'emploi local

"Jusqu'à 2 500 personnes seront en effet employées pendant les trois années de construction", précise TotalEnergies. Du travail sera proposé à des apprentis et des personnes en insertion professionnelle. L'entreprise va aussi s'appuyer sur les entreprises de la région pour la construction des éléments des éoliennes ou des câbles qui relient à la terre. L'approvisionnement sera aussi au maximum européen. Des propositions qui devraient réjouir les constructeurs d'éoliennes de Cherbourg ou du Havre. Des études complémentaires vont être menées et la production devrait commencer en 2033.

• A lire aussi. Le Havre. Siemens Gamesa investit 200 millions pour produire des pales d'éoliennes géantes

TotalEnergies "veillera à la bonne intégration du projet dans le territoire normand, notamment la coexistence avec la pêche professionnelle", promet l'entreprise. Elle va aussi investir 10 millions d'euros pour la culture et l'éducation dans la région. Enfin, elle affirme consacrer 45 millions d'euros pour des mesures afin d'éviter, de réduire et de compenser les impacts écologiques du projet, avec aussi 15 millions d'euros pour un fonds de promotion de la biodiversité en Normandie.

• A lire aussi. [Photos+vidéo] Normandie. Au cœur du pré-assemblage des éoliennes de Fécamp à Cherbourg

Le parc Centre Manche 1 a été attribué à EDF Renouvelable.