Manche. Le marché pour le parc éolien au large du Cotentin attribué

L'entreprise qui a remporté le marché pour le parc éolien en mer au large du Cotentin, dit Centre Manche 1, a été dévoilée lundi 27 mars par le ministère de la Transition écologique. Il s'agit de la société Eoliennes en mer Manche Normandie, qui appartient à EDF Renouvelables et Maple Power.

47 éoliennes maximum

D'après le Syndicat des énergies renouvelable, le marché court pour une puissance de 1 000 MW. Cela représente les besoins électriques d'environ 1,5 million d'habitants. Il y aura au maximum 47 éoliennes, à plus de 32 km au large du Cotentin.

La Région Normandie, le Département de la Manche, l'Agglomération du Cotentin et la Ville de Cherbourg ont réagi à cette annonce dans un communiqué commun. Selon eux, ce choix "confortera le positionnement de la Manche et du Cotentin comme le 'territoire fleuron' de la production française d'énergie décarbonée". Ils appellent tout de même à la vigilance sur deux points particuliers. Ils souhaitent d'abord que "ces parcs soient les moins visibles possible des côtes, afin de préserver les paysages et l'environnement". Ensuite, ils appellent aux choix d'entreprises locales pour la construction du parc.

Le marché pour un second projet, Centre Manche 2, doit être attribué début 2024.