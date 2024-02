[Photos+vidéo] Normandie. Au cœur du pré-assemblage des éoliennes de Fécamp à Cherbourg

Pales, nacelles, tours… Le pré-assemblage des éoliennes du parc offshore au large de Fécamp se réalise sur le hub logistique du port de Cherbourg. Le projet prévoit 71 machines de 7 mégawatts. Commencé en juillet 2023, le travail se poursuit aujourd'hui.

Les pales d'éoliennes.

Des navettes entre Cherbourg et Fécamp

Au total, 19 navettes pouvant transporter jusqu'à quatre éoliennes terminées sont programmées entre Cherbourg et Fécamp. Les équipes en étaient à la 14e début février. Bertrand Allanic est le directeur de ce parc éolien pour EDF Renouvelables.

Transport et place : solution idéale à Cherbourg

Les nacelles et les pales sont fabriquées au Havre, les tours en Espagne, et tout ce matériel arrive à Cherbourg pour être assemblé avant de repartir en mer. Ici, il faut des moyens pour les transporter et de la place. La cité portuaire correspond parfaitement au projet.

Thibault Renaudin, responsable du chantier du parc éolien de Fécamp.

Les pales font chacune 75 mètres de long : "Il faut beaucoup d'espace pour stocker tous ces composants", affirme Thibault Renaudin, responsable de chantier.

Fin du chantier au printemps 2024

Une soixantaine de personnes sont mobilisées du lundi au samedi à Cherbourg pour ce parc éolien. 30 à 34 éoliennes de ce parc éolien de Fécamp produisent déjà de l'électricité.

Le port de Cherbourg dispose d'une zone de stockage et de pré-assemblage pour des parcs éoliens.

La fin du chantier d'ici le printemps prochain marquera le début de celui de Courseulles-sur-Mer.