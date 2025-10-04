En ce moment The First Time Damiano DAVID
Manche. TotalEnergies et EDF pourraient s'associer pour un nouveau parc éolien en mer

Economie. TotalEnergies, lauréat du parc éolien en mer Centre Manche 2, pourrait s'associer avec EDF, selon l'AFP. Une information relayée par l'AFP vendredi 3 octobre.

Publié le 04/10/2025 à 10h55
TotalEnergies, lauréat du parc éolien en mer Centre Manche 2, pourrait s'associer avec EDF, selon l'AFP. - Illustration

Une alliance entre TotalEnergies et EDF ? Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies, qui a remporté fin septembre l'appel d'offres pour le plus grand parc éolien en mer du pays, le Centre Manche 2, pourrait finalement s'allier avec EDF sur ce projet, a-t-il indiqué, confirmant une information des Echos. Vendredi 3 octobre, l'AFP a relayé cette nouvelle.

• A lire aussi. Energie. 4,5 milliards d'euros, 2 500 emplois… Qui va construire le plus grand parc éolien de France au large de la Normandie ?

Un nouveau partenaire ?

"TotalEnergies a emporté, face à EDF, l'appel d'offres pour le parc éolien Centre Manche 2, mais son partenaire au sein du consortium victorieux, RWE, a fait part de son intention de jeter l'éponge", a indiqué l'AFP. Le groupe allemand, candidat lors du lancement de l'appel d'offres en 2022, a depuis décidé de réduire ses investissements dans les renouvelables. EDF Renouvelables avait de son côté remporté en 2023 l'appel d'offres pour le parc Centre Manche 1, qui doit jouxter celui de TotalEnergies. Mais ses conditions financières sont moins favorables, avec un prix d'achat de l'électricité fixé à 44,90 euros le mégawattheure (MWh) contre 66 euros pour celui de TotalEnergies.

"Pour TotalEnergies, EDF est un partenaire naturel" en cas de départ de RWE, a déclaré un porte-parole du géant pétro-gazier à l'AFP. Le groupe a pour habitude de gérer en partenariats ses grandes infrastructures de production d'énergie, renouvelable ou de pétrole et de gaz. Contacté par l'AFP, EDF Renouvelables n'a pas fait de commentaire. Toujours selon l'AFP, un observateur du dossier fait valoir que l'entreprise publique "a tout intérêt" à entrer dans le second parc "pour améliorer sa rentabilité" alors que son projet voisin est à la peine.

Une mise en service prévue en 2032

Selon Les Echos, qui cite une source proche du dossier, un abandon du projet Centre Manche 1 "n'est pas envisagé, mais dans les conditions actuelles, prendre une décision finale d'investissement n'est pas possible". Le Centre Manche 1 doit avoir une puissance de 1 gigawatt (GW), soit la consommation électrique d'environ 800 000 foyers, tandis que celle de Centre Manche 2, de 1,5 GW, alimentera en électricité verte plus d'un million de foyers.

La mise en service des deux parcs est prévue en 2032.

Avec AFP

