"[LIVE] Tempête Goretti en Normandie : le pic d'intensité est attendu aux alentours d'une heure du matin

Un épisode météo d’une rare intensité survole la Normandie. La tempête Goretti, annoncée comme potentiellement plus violente que Ciaran, entraîne des vigilances maximales, notamment dans la Manche. Vent violent, submersion marine, perturbations majeures : toutes les infos sont à suivre en direct.
La préfecture du Calvados fait le point sur la tempête Goretti. Elle touche désormais tout le département du Calvados, sur le littoral comme dans les terres. Les premiers effets se font sentir avec des rafales de vent atteignant 137 km/h.
Selon les prévisions météorologiques, les rafales les plus puissantes sont attendues vers 2h du matin dans ce territoire.
Les sapeurs-pompiers ont réalisé 17 interventions de secours à personne. Les agents des routes sont intervenus à 62 reprises. Plusieurs routes secondaires sont coupées sur certains points, notamment à cause d'arbres couchés et de nombreuses branches.
"La population est invitée à limiter strictement ses déplacements et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité diffusées par les autorités", indique la préfecture.
Il est fortement déconseillé de prendre la route. Des chutes d’arbres peuvent se produire comme à Saint-Pierre-la-Vieille, dans le Calvados.
La préfecture de la Manche confirme que la nationale 13, entre Cherbourg et Caen, est fermée à la circulation suite à plusieurs chutes d'obstacles dans le sens herbourg vers Valognes.
La tempête Goretti provoque de nombreux dégâts. Leur étendue devrait être connue dans la journée de vendredi. Des dommages sont à relever dans le centre-ville de Cherbourg.
Dans l'Eure, les pompiers n'ont réalisé aucune intervention lié au vent. 15 arbres ont été dégagés des routes par les agents départementaux. Une équipe du département est d'ailleurs présente jeudi soir au CODIS d'Evreux pour coordonner plus facilement ses équipes sur le terrain et travailler avec les sapeurs-pompiers.
Il est minuit. Des rafales jusqu'à 213 km/h à Barfleur et 170km/h à Coutances. Selon les prévisions paratagées par la préfecture de la Manche, le pic d'intensité est attendu aux alentours de 1h00 du matin. Les sapeurs-pompiers manchois interviennent sur une soixantaine d'incidents, en particulier en Valognes et Cherbourg.
Il souffle également au Havre, des rafales à 101 km/h ont été enregistrées.
Selon Bison Futé, la nationale 13 est bloquée à deux endroits. Un obstacle est tombé au niveau de Saint-Joseph, au nord de Valognes, en direction de Caen. Un second obstacle bouche la route à proximité de l'échangeur La Glacerie-nord, en direction de Cherbourg.
La tempête Goretti continue de battre des records. Selon Météo Basse Normandie, des rafales à 213km/h ont été enregistrés à Barfleur vers 23h12, dans la Manche.
A Cherbourg, le vent souffle fort également avec des vents à 146km/h.
A Fécamp, une vingtaine d'agents en astreinte
Comme dans de nombreuses communes normandes, les services techniques sont d'astreinte, cette nuit, à Fécamp. "A partir de 4h30, une équipe d'élagueurs sera mobilisée afin de dégager rapidement les routes en cas de chutes d'arbres sur les voies, notamment celles qui déservent l'hôpital" indique Jean-Mary Demondion, maire adjoint en charge des services techniques.
A partir de 6h, l'équipe de la propreté urbaine sera à son tour mobilisée.
Les autorités du Calvados signalent qu’un arbre est tombé au niveau de la route de Louvigny, au sud-ouest de Caen. Les agents du Conseil départemental du Calvados sont intervenus 40 fois sur la route depuis le début de la crise.
55 000 foyers sont privées d'électricité en France, dont 20 000 en Bretagne et 5 000 en Normandie. Enedis indique qu'environ 2 200 habitations n'ont pas de courant dans la Manche, 1 700 dans le Calvados, 750 dans l’Eure, 650 dans l’Orne et 100 dans la Seine-Maritime. En Normandie, 500 techniciens Enedis et 130 prestataires sont mobilisés.
C'est spectaculaire, une rafale à 170 km/h a été relevée à Barneville-Carteret ! Le vent s'intensifie aussi sur le Cap de la Hague avec des vents à 142 km/h.
Le chiffre est impressionnant, mais il est loin du record de vitesse jamais enregistré en France : 320km/h ! C'était le 19 novembre 1967, sur le sommet du Mont Ventoux en Provence, lors d’un épisode de mistral exceptionnel.
La tempête Gorrite malmène le réseau électrique. 1 000 foyers sont sans courant dans la Manche. À 22h, les sapeurs-pompiers du département sont intervenus 28 fois, notamment pour des chutes de branches, d’arbres et de câbles sur la voie publique.
Des renforts chez Enedis
En prévision de la tempête Goretti, Enedis a déclenché la Force d'intervention rapide électricité (FIRE). Des agents volontaires d'autres régions ont pris la route vers la Normandie, jeudi 8 janvier, pour renforcer les équipes en cas de coupures de courant. Ce dispositif permet aussi de mobiliser du matériel, comme des groupes électrogènes.
La préfecture du Calvados signale qu’un arbre est tombé sur la nationale 13 au niveau de La Cambe, près d’Isigny, dans le sens Cherbourg vers Caen. La route n’est toutefois pas coupée.
En revanche, la chute d’un arbre sur la départementale 613 entre Lisieux et Évreux a provoqué la coupure du trafic.
La circulation interdite sur les grands ponts
Piétons et véhicules ont interdiction de circuler sur les ponts de Tancarville, de Brotonne et de Normandie à partir de 22 heures. Leur réouverture est conditionnée à la force du vent.
A Caen, le viaduc de Calix a fermé à 20 heures et doit rouvrir à 8h, ce vendredi 9 janvier.
Il est 22h. La tempête Goretti s'intensifie sur la Normandie. Selon Météo, des vents à 137km/h ont soufflé à Barfleur, 131km/h à Barneville-Carteret, 101km/h à Port-en-Bessin et Fécamp et 87km/h à Flers.
Le monde du travail est aussi impacté
En raison des conditions météorologiques qui limitent les déplacements, et notamment de la fermeture de plusieurs ponts, certaines entreprises s'adaptent. L'usine Renault de Sandouville, près du Havre, a été mise à l'arrêt ce soir, peu après 20 heures. Les séances de travail prévues cette nuit et dans la journée de vendredi matin seront reportées, fait savoir le groupe à ses salariés.
L'usine fabrique des Renault Trafic et emploie environ 1800 personnes, sans compter les intérimaires.
Des coupures d’électricité constatées entre la Manche et le Calvados.
200 foyers ont été privés d’électricité dans le secteur d’Isigny-sur-Mer et en Suisse normande. Le courant est en cours de rétablissement par Enedis.
Que faire si vous avez des animaux de compagnie ce soir, durant la tempête ?
Lisa Geneau est petsitter à Cherbourg et ses environs depuis un an. Elle passe la soirée avec son chien Floki et son chat Bounty. « Je n’ai pas envie qu’il leur arrive quelque chose », révèle-t-elle.
Elle donne plusieurs conseils pour que la nuit se déroule bien, y compris pour vos animaux de compagnie. « Il faut les blottir, être proche d’eux, ne pas les faire sortir et bien fermer les fenêtres, peu importe s’ils miaulent », précise-t-elle.
Il est 21h, la Manche passe officiellement en vigilance rouge. Ce classement a été décidé par Météo-France. Le dernier relevé de Météociel, à 20h50, fait état de rafales à 130km/h dans la zone des Pieux, dans le Cotentin.
Pour accompagner leur mobilisation, les sapeurs-pompiers de l'Eure partagent une vidéo en ligne sur les conseils à adopter face à la tempête.
La tempête Goretti se fait ressentir sur les côtes, mais les secours sont aussi mobilisés dan les terres. 465 sapeurs-pompiers étaient de garde ou d’astreinte dans l'Eure jeudi soir à 20h. Ils sont accompagnés par 25 spécialistes USAR (sauvetage et déblaiement).
Les autorités ont recommandé de constituer un kit d'urgence, mais que contient-il ?
Ce kit doit permettre d'être autonome pendant 3 jours chez soi ou en cas d'évacuation si les autorités l'ordonnent. Ce kit doit rester accesible et contient plusieurs produits indispensables :
- une radio à piles (avec des rechange),
- une trousse de premiers secours (alcool, pansements, compresses…),
- des outils de base (couteau multifonctions, ouvre-boîte…),
- de la nourriture non périssable, sans besoin de cuisson. L'idéal étant les conserves.
- des vêtements chauds,
- une couverture de survie,
- une lampe de poche (avec des piles de rechange)
- des bougies, un briquet ou des allumettes
- un chargeur de téléphone portable
- les lunettes de vue,
- des médicaments de base
- de l’argent liquide,
- de l’eau potable en quantité
- des photocopies des documents essentiels dans un pochette étanche (carte d’identité, ordonnances…)
- le double des clés de la maison et de la voiture
- des jeux (il faut bien s'occuper !)
Malgré le vent, les livreurs de repas continuent leur travail. Cela fait un an qu’Adgmal complète ses fins de mois : il livre des plats à Cherbourg avec sa voiture. Ce soir, il a un peu moins de clients à livrer, plusieurs restaurants étant fermés. « Les livraisons à scooter, c’est là le danger », remarque-t-il.
Comment les centrales nucléaires, comme celle de Flamanville, se préparent à la tempête Goretti ?
« Ce sont des situations qui sont prévues, notamment dès que l’on dépasse une hauteur de vague de houle », indique la direction du site. La puissance des deux réacteurs actifs, le 1 et le 3, a été réduite de 50%. Le personnel d’astreinte, environ 110 personnes, est présent au centre de crise non loin pour intervenir. Ce système avait déjà été utilisé durant la tempête Ciaran.
Si besoin, les équipes peuvent mettre en place l’îlotage de la centrale. Il s’agit d’isoler le site du reste du réseau électrique, notamment si des poteaux électriques du réseau sont tombés.
La tempête Goretti souffle aussi de l’autre côté de la Manche. Les premières images du phénomène, venant de Porthleven à l’extrême sud du Royaume-Uni, circulent sur les réseaux sociaux.
Image : James Kitto Photography
A Rouen, la Ville a pris des mesures complémentaires pour la journée du vendredi 9 janvier après le passage de la tempête :
Il est fortement déconseillé de se déplacer en front de mer ou près d'une masse d'eau. La passerelle Michel Legrand, qui traverse le Bassin de Commerce à Cherbourg, est ainsi levée pour permettre la navigation et interdire la circulation des piétons. "Cette fermeture prendra effet ce soir à partir de 21h et sera maintenue jusqu’à demain matin à 7h", indique Ports de Normandie.
Des rafales à plus de 140 km/h sont attendues ce soir dans la Manche. À Cherbourg, les rues commencent à se vider. La préfecture avait recommandé aux citoyens de s'abriter à partir de 18h.
