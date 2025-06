Consommation. Baisse des prix du gaz en Normandie : combien allez-vous économiser dès juin ?

Depuis dimanche 1er juin 2025, les foyers normands qui utilisent le gaz pour se chauffer peuvent souffler un peu. Le prix repère du kilowattheure (kWh) passe de 0,1162€ à 0,11€, soit une baisse de 5,3% selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Pour une consommation moyenne (environ 11 500kWh par an), cela représente une économie d'environ 70€ par an. Une bonne nouvelle qui tombe à pic, à l'heure où les ménages sont de plus en plus attentifs à leurs dépenses énergétiques.

Pourquoi le prix du gaz baisse-t-il maintenant ?

La baisse de juin reflète une diminution des coûts d'approvisionnement sur le marché de gros. Ces coûts varient chaque mois en fonction des prix à court terme, fixés par un arrêté publié en avril 2023.

Mais ce n'est pas tout : les coûts dits "hors approvisionnement" (comme le transport, le stockage ou encore la rémunération des fournisseurs) sont réévalués deux fois par an. Pour le mois de juin, seule la composante "approvisionnement" est revue à la baisse. La prochaine mise à jour majeure est attendue en juillet, notamment sur les coûts de distribution.

Le "prix repère" de la CRE, qu'est-ce que c'est ?

Ce prix repère mensuel, publié depuis la fin des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) en juin 2023, n'est pas un tarif imposé. Il sert de boussole aux consommateurs, pour comparer les différentes offres proposées par les fournisseurs. Il inclut un abonnement annuel, un prix du kWh, et reflète les coûts moyens du marché.

A noter : les fournisseurs sont libres de fixer leurs prix. Certaines offres, notamment à prix fixe sur un an, peuvent s'écarter de ce prix repère. Il est donc essentiel de comparer.

Quid des prix en Normandie ? Une question de localisation

En Normandie comme ailleurs, le prix du gaz varie légèrement selon votre localisation. Pourquoi ? Parce que les coûts de transport et de stockage ne sont pas les mêmes partout. La CRE publie donc une fourchette de prix pour tenir compte de ces écarts.

Par exemple, pour les clients GRDF en Normandie :

Pour un usage chauffage, le kWh TTC tourne autour de 0,11003€

Pour un usage cuisson/eau chaude, le kWh TTC est d'environ 0,13896€

Ces chiffres peuvent légèrement varier selon que vous vivez à Caen, Rouen, Alençon ou dans une commune desservie par une entreprise locale de distribution (ELD).