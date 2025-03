Chèque énergie. Mauvaise nouvelle pour les Normands, il ne sera pas envoyé comme chaque année en avril

Si vous êtes habitué à voir arriver votre chèque énergie au printemps, cette année va bouleverser vos habitudes. En cause ? Un calendrier politique chaotique qui a retardé l'adoption du budget 2025. Avec la censure du gouvernement Michel Barnier en décembre et l'arrivée de François Bayrou à Matignon, la loi de finances a été votée bien plus tard que d'habitude, en février au lieu d'octobre. Résultat : plusieurs aides publiques, dont le chèque énergie, sont décalées.

Un envoi reporté au second semestre 2025

Le Médiateur national de l'énergie l'a confirmé : "Le chèque énergie ne sera pas envoyé en avril comme les années précédentes. Son calendrier d'envoi sera décalé au second semestre 2025." La date exacte reste encore floue, mais les bénéficiaires devront patienter encore quelques mois avant de le recevoir.

Qui est concerné par ce chèque ?

Si vous en étiez déjà bénéficiaire, bonne nouvelle : le dispositif ne change pas ! Le chèque énergie est attribué automatiquement aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 11 000 euros par unité de consommation.

Combien allez-vous toucher ?

Le montant du chèque dépend de la composition du foyer et des revenus. Il varie entre 48 et 194 euros pour une personne seule gagnant moins de 11 000 euros par an. Un couple avec un enfant pourra percevoir jusqu'à 277 euros.

En Normandie, une attente qui inquiète

Avec les prix de l'énergie qui restent élevés, ce retard inquiète particulièrement en Normandie, où de nombreux foyers comptent sur ce chèque pour boucler leur budget énergétique. Mais rassurez-vous : il arrivera bien, même avec un peu de retard !