Prix de l'électricité. Votre facture en Normandie pourrait exploser en 2025 selon l'UFC-Que Choisir : le gouvernement répond

La nouvelle régulation du marché de l'électricité, prévue pour janvier 2026, déclenche une vive polémique. Selon une étude récente de l'UFC-Que Choisir, cette réforme pourrait entraîner une flambée des factures pour les consommateurs. L'association estime qu'avec ce nouveau système, les tarifs auraient déjà augmenté de 19% si la régulation avait été appliquée cette année. Une perspective alarmante, alors que le coût de l'énergie reste une préoccupation majeure pour les Normands.

Le gouvernement réfute les critiques

Face à ces accusations, le gouvernement a vivement réagi, qualifiant l'étude de "biaisée". Bercy affirme qu'il est impossible de prédire avec certitude l'évolution des prix de l'électricité en 2026, car ceux-ci dépendront des tarifs du marché de gros entre 2024 et 2025.

Le ministère met en avant un système d'approvisionnement "lissé sur deux ans" pour amortir les fluctuations du marché et garantir une stabilité des prix. Une justification qui ne convainc pas l'UFC-Que Choisir, qui y voit plutôt une régulation favorable à EDF et non aux consommateurs.

Quelles conséquences pour les Normands ?

En Normandie, région productrice d'électricité nucléaire, les consommateurs s'interrogent sur les répercussions de cette réforme. Une hausse des tarifs pourrait affecter leur pouvoir d'achat.

Pour limiter l'impact sur les factures, l'UFC-Que Choisir propose plusieurs solutions :

Une taxation accrue des bénéfices d'EDF , qui a enregistré 11,4 milliards d'euros de profits en 2023.

, qui a enregistré 11,4 milliards d'euros de profits en 2023. Une redistribution de cette taxe aux consommateurs , afin de réduire leurs factures.

, afin de réduire leurs factures. Un tarif basé sur les coûts de production nationaux, plutôt que sur les prix du marché de gros.

L'association appelle également à une plus grande transparence du gouvernement dans l'élaboration de cette nouvelle régulation, afin de mieux protéger les consommateurs.

Un avenir incertain pour les tarifs de l'électricité

Alors que la mise en place de cette réforme approche, les Normands restent dans l'incertitude. Le bras de fer entre l'UFC-Que Choisir et le gouvernement met en lumière des visions divisées (et inquiètes) sur l'avenir du marché de l'électricité, souvent sujet à polémiques.

Une chose est sûre, les consommateurs, notamment en Normandie, surveilleront de près l'évolution des tarifs l'hiver prochain.