Rouen. Quelle qualité de l'eau en Seine-Maritime? L'UFC Que Choisir fait le bilan

"Pour 99 % des consommateurs, l'eau est de bonne qualité en Seine-Maritime". C'est le constat fait par Alain Rouziès, référent environnement pour l'UFC Que Choisir dans le département. Pour que les consommateurs soient bien informés sur la qualité de leur eau, l'organisme met à disposition une carte interactive sur son site Internet avec une évaluation commune par commune. Depuis ce jeudi 26 janvier 2017, il suffit de rentrer le nom ou le code postal de sa ville pour avoir une note allant de "bon" à "très mauvais".

Quelques réseaux non-conformes

Si 99 % du réseau de distribution est satisfaisant, le pourcentage restant pose question. Selon l'UFC Que Choisir, cinq réseaux ne sont pas conformes dans le département à cause de pesticides et disposent d'une dérogation de la Préfecture. Ce sont principalement des zones rurales où les collectivités n'ont pas les moyens d'installer une usine de traitement de l'eau qui sont touchées: Jumièges, Bellencombre, Criquiers, le secteur d'Esclavelles et le secteur de Saint-Germain-sur-Eaulne et Marques.

Si des pollutions industrielles et au plomb sont ponctuellement relevées dans certaines communes, Alain Rouziès insiste sur la part de pesticides utilisés dans l'agriculture dans la pollution des eaux avant traitement. "Le problème c'est que pour dépolluer l'eau, c'est l'utilisateur qui paye via sa facture, alors que c'est lui qui est pollué", ajoute le référent environnement. Au contraire, l'organisme aimerait voir l'instauration du principe de "pollueur payeur" pour encourager les agriculteurs à limiter l'usage des pesticides.

