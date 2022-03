Rouen. Mois sans tabac : une affaire pour les vendeurs de e-cigarettes ?

Les offres de lancement qui s'affichent devant les vitrines le confirment. Novembre est un mois particulier pour les vendeurs de cigarettes électroniques et de petits flacons de produits qui servent à les remplir. Et pour cause : novembre, c'est le mois sans tabac, une initiative soutenue par le gouvernement pour encourager les fumeurs à délaisser la cigarette.

"Il y a un déclic, comme au nouvel an…"

Si ses effets sur la santé font encore faire débat chez certains, la cigarette électronique est pour beaucoup une bonne solution pour diminuer sa consommation de nicotine. "Depuis le début du mois sans tabac, on voit bien qu'il y a plus de gens que d'habitude, oui. Mais de façon générale, plus ça va plus, il y a de monde", assure Lucas Oxoby, vendeur au Bar à brume, à Rouen. Une version toutefois nuancée par son confrère du Petit vapoteur : "Pour l'instant ce n'est pas évident, on n'est qu'au début du mois. Mais d'habitude, oui, c'est une période où l'on voit plus de monde."

Ces nouveaux clients, ou "primo-vapoteurs", Linda les repère facilement dans sa boutique Shop clop, de la place des Carmes. "C'est simple : ils sont proches de la vitrine avec les cigarettes, et ils nous appellent du regard pour obtenir des explications, s'amuse-t-elle. C'est un peu comme au nouvel an, il y a un déclic, et les gens se motivent plus." Comme pour ses confrères des autres boutiques, le mois sans tabac est surtout l'occasion d'expliquer le fonctionnement et les spécificités de la cigarette électronique. "Il faut bien quelques conseils, ce n'est pas si simple que ça", conclut la vendeuse.

