Rouen. Mois sans tabac : le regard d'un addictologue

Environ une personne sur trois fume en Normandie. Une habitude, un réflexe, une dépendance qui peut entraîner bien des soucis de santé mais dont il est parfois difficile de se défaire. C'est tout l'enjeu du mois sans tabac, lancé par le ministère de la santé. Il permet de parler du problème, de s'interroger sur sa consommation et d'améliorer ses chances de réussite avec l'effet de groupe. Et après un mois sans tabac, on augmente considérablement ses chances de ne plus fumer.

Pour Alexandre Baguet, chef du service addictologie du CHU de Rouen (Seine-Maritime), à chacun sa méthode. Mais tout ce qui peut pousser ou favoriser l'arrêt du tabac est bon à prendre. Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest mercredi 1er novembre 2017 :

Alexandre Baguet, chef du service addictologie du CHU de Rouen Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Tabac: moins de cigarettes vendues en 2016 en France

Les buralistes dans la rue contre le paquet à 10 euros en 2020

Golf: Johnson, blessé au dos, renonce au Masters 2017

L'espion qui venait du Nord

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis