Normandie. Vos produits préférés peuvent désormais contenir de la poudre de larves (et c'est totalement légal)

Ça y est, on y est. Dès lundi 10 février, les insectes ne sont plus réservés aux aventuriers de Koh-Lanta. La Commission européenne a validé l'utilisation de la poudre de larves de Tenebrio molitor (autrement dit le ver de farine) dans une multitude de produits alimentaires. Pâtes, pains, gâteaux, et même compotes… Personne n'y échappera. Mais rassurez-vous, pas besoin de jouer à "croustillant ou fondant" à la Timon et Pumba du Roi Lion : avant de finir dans votre assiette, ces petites bêtes passent par un traitement thermique, un broyage, et une bonne cure d'UVB (ultraviolets).

Un ingrédient bien réglementé (et bien planqué)

Avant de crier au scandale gastronomique, sachez que cette farine d'insectes ne sera présente qu'en petites quantités : entre 1 et 4 grammes pour 100 grammes de produit, selon la réglementation de la Commission. Autant dire que vos papilles ne risquent pas d'être bouleversées. En prime, les fabricants sont obligés d'indiquer la présence de cette poudre magique sur l'emballage, précise le Huffingtonpost. Donc, si vous n'êtes pas fan du concept, il vous suffira de lire (vraiment) les étiquettes.

L'arrêté de la commission européenne datant du 10 février. - x

Pourquoi on nous fait manger des insectes ?

Alors, pourquoi cette soudaine envie de transformer l'Europe en épisode de "Man VS Wild" ? La réponse est simple : réduire la consommation de viande et proposer des alternatives plus écologiques. Produire des insectes, c'est moins polluant que l'élevage de bétail, et leur teneur en protéines végétales est carrément imbattable. En gros, sauver la planète passe aussi par l'assiette.

Attention aux allergies, quand même

Petit hic : comme tout aliment, la farine d'insectes n'est pas sans risques. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a validé sa consommation, mais avertit que les personnes allergiques aux crustacés, aux acariens ou aux mollusques pourraient réagir à cette nouvelle poudre miracle. Moralité : mieux vaut jeter un œil aux étiquettes avant de se ruer sur un cake aux protéines.