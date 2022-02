Marges : l’appel de l’UFC Caennais

'Nous avons voulu mesurer le prix à la production de trois produits de consommation courante : la brique de lait, l'escalope de poulet et la côte de porc. Nous nous sommes rendu compte d'un différentiel très important entre le prix à la production et le prix à la consommation”, explique Gérard Becher, président. Exemple : l'escalope de poulet payée 2,11 € à la production est ensuite revendue sur les étales des supermarchés en moyenne 11,93 €, soit une marge brute de 9, 82 €.



L’opacité des prix

“Nous sommes tout à fait conscient que ce n’est pas que du profit. Il y a la masse salariale, le transport, les locaux etc... Mais nous souhaitons combattre l’opacité des prix”. L’UFC Que Choisir a donc adressé un courrier aux magasins du Calvados pour savoir “de quoi sont exactement constituées les marges” et “quelle marge nette est dégagée sur ces trois produits”. “Nous exigeons aussi de savoir pourquoi les magasins n’ont pas suivi la baisse des prix à la production constatée. Entre septembre 2007 et septembre 2009, le prix du lait à la production a baissé de 7% alors qu’en rayon, sur cette même période, il y a une augmentation de 11% !” Pour faire toute la lumière sur les marges, l’UFC Que Choisir en a appelé aux législateurs afin d’obtenir une réglementation dans ce domaine. “Nous demandons l’extension d’un dispositif qui existe déjà pour les fruits et légumes depuis 2005, le coefficient multiplicateur”. Celui-ci impose un prix maximal à la consommation en multipliant le prix à la production par un coefficient défini par l’Observatoire des prix et des marges.“Dans le cas des fruits et légumes, la simple existence de ce coefficient est une arme de dissuasion. Les distributeurs réduisent d’autorité leurs marges”.

