Caen. Calvados : portes ouvertes pour les 40 ans de l'UFC Que Choisir de Caen

Cela fait 40 années que l'antenne locale de l'UFC-Que Choisir défend les intérêts des consommateurs de Normandie. L'association, qui compte à ce jour 3 salariés et une cinquantaine de bénévoles, peut en effet s'enorgueillir de sa longévité, et de son ancrage sur le territoire, puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 3 200 adhérents, selon sa présidente, Jackie Baucher.

Une évolution constante

"Cette fédération est dynamique, et possède un esprit conquérant, mais c'est normal, ici en Normandie" souligne Alain Bazot, Président national de l'UFC-Que Choisir et invité d'honneur de cet événement. L'occasion pour lui de revenir, lors d'un discours, sur les différentes périodes charnières qui ont fait l'histoire de cette association. "Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers une personnalisation des conseils et de l'aide au consommateur, et cela passe évidemment par internet", ajoute-t-il.

PRATIQUE. 19, Quai de Juillet, 14000 Caen. Tel: 02 31 86 32 54. Mail: contact@caen.ufcquechoisir.fr. Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.