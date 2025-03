Caen. Avec guitare et carnets de chants, nous avons apporté de la joie aux sans-abri

"RDV demain. St-Pierre. 16h30." C'est le message succinct de Gabriel Baudouin, 20 ans, responsable de l'antenne caennaise de l'association Y'a d'la joie, que je retrouve donc mercredi 26 février après-midi. "L'idée est d'aller voir les sans-abri de la ville, pour discuter et chanter avec eux. Leur apporter de la joie quoi !", m'expose Gabriel Baudouin. Cet après-midi nous sommes sept, plus une guitare.

Réchauffer les cœurs

Direction la rue Ecuyère où nous retrouvons Julien, alias Ju', et Baptiste, tous deux à la rue depuis plusieurs années. Ravis de revoir la petite troupe, ils nous présentent leur nouveau compagnon canin : "C'est McFly." Julien, la quarantaine, passionné de lecture et heureux de vivre, adore ces moments ! "J'écoute, mais je préfère parler… on rigole bien avec eux." Baptiste, 19 ans, est force de proposition. "Vous avez appris celui que je voulais ? Sur les partisans." Le connaissant par cœur j'entonne alors, accompagnée à la guitare, le célèbre Chant des partisans. "Ils sont trop contents de nous voir. A force on les connaît bien et on crée un vrai lien avec eux, comme des copains", me glisse Gabriel Baudouin. Les passants, certains amusés, d'autres émus, se retournent sur ce spectacle peu banal. "J'aime bien voir ces jeunes, poursuit Ju'. Nous les sans-abri, les gens ne veulent pas nous voir ni entendre parler de nous… Alors que ces gamins-là ont le cœur ouvert !" Un dernier chant, et nous partons voir d'autres personnes dans le besoin.

Deux "pipelettes" viennent d'abord voir le sans-abri pour savoir s'il veut chanter ou discuter, et ensuite, s'il accepte, nous nous installons avec lui. Après deux refus, nous allons voir Marie, bien connue aussi de l'association. Moins bavarde, mais le visage rayonnant, elle ne quitte jamais son éternel sourire. Après trois chants c'est déjà l'heure de partir, "nous préférons en voir peu, mais passer un vrai moment privilégié avec eux", m'explique Gabriel Baudouin. Chacune de ces rencontres est un vrai moment de fraternité et de charité. Les jeunes bénévoles arrivent les mains vides, seulement munis de leur joie et de leurs chants, et égayent la pesante solitude des sans-abri. Une des raisons d'être de l'association est de "faire découvrir la vraie joie du service et du don de soi", énonce la cofondatrice, Clémence de Calonne.

Y'a d'la joie est une association catholique, toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet yadlajoie.eu. Il n'est pas nécessaire d'avoir une voix d'ange ou d'être un grand virtuose pour devenir bénévole… si moi j'y ai participé, chacun peut le faire !