Caen. "Missions Bénévoles" : trouvez l'association où vous engager

Mardi 18 mars, la Ville de Caen organise la troisième édition de "Missions Bénévoles" à l'Hôtel de ville. Cet événement, temps fort de la vie associative caennaise, offre une opportunité unique aux habitants de rencontrer plus de 40 associations locales et de s'engager dans des missions de bénévolat. La matinée est consacrée aux associations et aux entreprises. L'après-midi, les visiteurs pourront échanger avec les représentants associatifs de 14h à 18h, découvrir les différentes missions proposées et trouver l'association qui correspond le mieux à leurs aspirations. Pour plus d'informations sur "Missions Bénévoles" et les modalités d'inscription, consultez le site de la Ville, caen.fr.