Consommation. Réduisez votre facture d'électricité cet hiver : les conseils et astuces pratiques des électriciens normands

Lors de son émission La Grande Semaine, diffusée samedi 23 octobre à 17h40, M6 a interrogé un électricien sur les astuces pratiques pour alléger la facture d'électricité. Son conseil phare ? "Le client qui a un compteur Linky installé chez lui peut le piloter via une application", explique-t-il. Grâce à l'application EDF et Moi, il est possible de gérer son chauffage, surveiller les appareils les plus gourmands en énergie et mieux contrôler sa consommation.

Inspirés par ce reportage, nous avons demandé à des électriciens normands de partager leurs meilleurs conseils pour passer l'hiver tout en maîtrisant ses dépenses énergétiques.

La ventilation, un levier souvent sous-estimé

"L'astuce, c'est la ventilation : nettoyer et entretenir !", explique Raphaël de Energ'elec.

Si l'isolation est essentielle, une aération efficace l'est tout autant. Un logement trop hermétique empêche le renouvellement de l'air et nécessite souvent d'ouvrir les fenêtres, ce qui engendre des pertes de chaleur. Et on néglige souvent le simple nettoyage de sa VMC.

Solution : installer une VMC (Ventilation mécanique contrôlée).

• Une VMC simple flux renouvelle l'air sans avoir à ouvrir les fenêtres.

• Une VMC double flux, plus performante, permet de récupérer jusqu'à 15% de la chaleur sortante pour préchauffer l'air entrant. Bien qu'elle soit plus onéreuse à l'achat, Romain, de Electrikcaen, assure que "sur le long terme, c'est le mieux pour limiter les déperditions thermiques et réduire les factures".

Un bon chauffage : la base pour économiser

"Changer les radiateurs 'grille-pain' pour des modèles modernes permet de réduire la consommation d'énergie", conseille Romain de Electrikcaen.

Les radiateurs anciens, souvent très énergivores, peuvent être remplacés par des appareils plus performants et économiques. En parallèle, il est judicieux d'opter pour un système de chauffage complémentaire, comme un poêle à bois, pour diversifier les sources d'énergie.

De plus, grâce à des programmes comme MaPrimeRénov', vous pouvez bénéficier d'aides financières pour moderniser vos équipements ou entreprendre des travaux de rénovation énergétique.

L'isolation, la clé d'un logement performant

"On peut avoir le meilleur chauffage du monde, si c'est mal isolé, ça ne sert à rien", prévient Nicolas de LM Elec.

Pour éviter que la chaleur s'échappe par le toit, les murs ou les fenêtres, pensez à renforcer l'isolation de votre maison :

Les bons réflexes à adopter :

• Fermez vos volets la nuit pour limiter les pertes de chaleur par les vitrages.

• Identifiez les zones de déperdition (toit, planchers bas) et investissez dans des matériaux isolants efficaces.

Attention à la veille et aux appareils inutilisés

"Coupez la veille, ça peut représenter jusqu'à 15% de votre facture !", rappelle Marceau de Group'elec.

Les appareils laissés en veille ou branchés inutilement continuent de consommer de l'électricité :

Ce que vous pouvez faire :

• Débranchez les appareils inutilisés (comme les cafetières, consoles de jeu ou ordinateurs).

• Installez des multiprises à interrupteur pour éteindre plusieurs appareils en un seul geste.

• Eteignez votre box internet la nuit : cela peut représenter une économie de 25% sur sa consommation annuelle.

La cuisine économe : des gestes simples, mais efficaces

“En cuisine, chaque détail compte pour économiser.” - EDF France

Les astuces à adopter :

• Couvrez vos casseroles pendant la cuisson pour réduire de 25% la consommation d'énergie.

• Eteignez le four quelques minutes avant la fin de la cuisson : la chaleur résiduelle suffit souvent pour terminer la cuisson.

• Investissez dans une bouilloire à thermostat : chauffer l'eau à 80 °C au lieu de 100 °C réduit la consommation de 25% de l'appareil.