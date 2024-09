Normandie. De nombreux escrocs usurpent les mails de l'administration fiscale

La rentrée est souvent synonyme de régularisation fiscale. C'est précisément à ce moment que des cybercriminels en profitent pour déployer des arnaques bien ficelées, avec de faux e-mails se faisant passer pour la Direction générale des finances publiques (DGFIP). L'Etat appelle à la vigilance.

Une campagne d'escroqueries bien rodée en Normandie

Depuis plusieurs semaines, de nombreux habitants de Normandie signalent avoir reçu des courriels prétendant provenir de l'administration fiscale, les invitant à régulariser des paiements d'impôts manquants. Ces e-mails frauduleux imitent les communications officielles, allant jusqu'à utiliser des en-têtes de la DGFIP, du ministère des Finances, ou encore des tampons falsifiés.

Ces courriels frauduleux sont particulièrement inquiétants, car ils jouent sur la période de régularisation fiscale, moment où les contribuables sont plus enclins à ouvrir ces messages et à cliquer sur les liens. L'un des scénarios d'escroquerie les plus fréquents consiste à menacer les contribuables de poursuites judiciaires, de pénalités, voire de saisies si un paiement immédiat n'est pas effectué. Ces menaces sont bien sûr fausses, mais elles suffisent parfois à pousser certains à fournir les informations demandées, par peur des sanctions.

Comment se protéger contre ces tentatives d'escroquerie ?

Les autorités régionales rappellent aux Normands quelques conseils de base pour se prémunir contre ces fraudes :

• Vérifier l'adresse de l'expéditeur : L'administration fiscale n'envoie que des courriels avec des adresses se terminant par @dgfip.finances.gouv.fr. Toute autre adresse doit être considérée avec suspicion.

• Attention aux fautes d'orthographe : Les courriels officiels sont généralement exempts de fautes. Un message truffé d'erreurs doit vous alerter.

• Ne jamais cliquer sur des liens dans des e-mails non sollicités : L'administration fiscale ne vous demandera jamais de remplir un formulaire en ligne pour obtenir un remboursement ou régulariser une situation sans passer par votre espace authentifié sur le site des impôts.

• Signaler les courriels suspects : Si vous recevez un e-mail douteux, signalez-le immédiatement sur la plateforme Pharos ou à Signal Spam pour aider à lutter contre ces arnaques.

Un rappel sur les modalités de régularisation des impôts

Pour rappel, la régularisation des impôts sur le revenu se fera en plusieurs mensualités pour les montants supérieurs à 300€. Ces prélèvements auront lieu les 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024. Si votre solde est inférieur à cette somme, il sera directement prélevé en une seule fois.