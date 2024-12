Politique. François Bayrou devient Premier ministre et succède à Michel Barnier

La France a un nouveau Premier ministre. vendredi 13 décembre, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, 73 ans, à la place de Michel Barnier, démissionnaire après la censure de son gouvernement mercredi 4 décembre. Issu du centre, il aura comme mission de trouver une majorité pour voter un budget de la Sécurité sociale et de l'Etat. François Bayrou va devoir aussi trouver un gouvernement susceptible de recueillir un socle de soutiens suffisant à l'Assemblée pour se maintenir en place.

Pourquoi lui ?

François Bayrou a été ministre par deux fois - sous Jacques Chirac et sous Emmanuel Macron - député européen, député, maire de Pau… Il pourrait à la fois ne pas rebuter les socialistes - il a soutenu Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy en 2007 et était favorable à François Hollande en 2012 - et les élus du Rassemblement national, ayant accordé son parrainage à Marine Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022.

Le sixième Premier ministre d'Emmanuel Macron

Il sera le sixième Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Il succède à Edouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier. Reste à savoir s'il restera plus ou moins longtemps que les 90 jours de Michel Barnier.